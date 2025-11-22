Obavijesti

NE ODUSTAJE

Thompson je i u Osijeku izveo Čavoglave uz povik 'Za dom'. Publika odgovorila 'Spremni'

Podsjetimo, uoči koncerta u Zagrebu u prosincu gradska vlast na čelu s Tomaševićem donijela je odluku o zabrani povika Za dom spremni u gradskim prostorima i na javnim površinama

Kao što je bilo i očekivano, Marko Perković Thompson u Osijeku je na repertoaru izveo pjesmu Bojna Čavoglave. Započeo ju je uzvikom "Za dom", na što je ispunjeni Gradski vrt odgovorio sa "Spremni!".

Ako je bilo dvojbe hoće li pjevač na turneji zbog kontroverzi izbaciti taj dio pjesme, sad je jasno da ne odustaje. Ostaje vidjeti kako će tu pjesmu izvesti u zagrebačkoj Areni.
 

Podsjetimo, zagrebačka Gradska skupština je, uoči Thompsonova koncerta u Areni 27. prosinca, donijela Zaključak o zabrani obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna,rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, uključujući "Za dom spremni".

Poziva se gradonačelnik Grada Zagreba da, temeljem ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič „Za dom spremni“, a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske", stoji u Zaključku.

