ODVJETNIK NIJE ZABRINUT PLUS+

Thompson je lažirao dokumente za terasu? Šokantno vještačenje otkrit će pozadinu cijele priče...

Piše Laura Šiprak,
Dio obrane u kaznenom progonu zbog Thompsonove terase bit će i vještačenje u kojem vještak upozorava na pogodovanje i kaznena djela. Tvrdi da je Thompson kupio vlasništvo stanara bez njihovog odobrenja

Bitka oko najpoznatije terase u državi, one na koju pravo vlasništva polažu i pjevač Marko Perković Thompson i vlasnici stanova u zgradi na kojoj je terasa, dobila je kazneni nastavak u obliku podizanja optužnice protiv Branka Miodraga, predstavnika suvlasnika, novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića zbog navodnog nezakonitog ulaska u privatni prostor.

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

