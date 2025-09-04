Dio obrane u kaznenom progonu zbog Thompsonove terase bit će i vještačenje u kojem vještak upozorava na pogodovanje i kaznena djela. Tvrdi da je Thompson kupio vlasništvo stanara bez njihovog odobrenja
Thompson je lažirao dokumente za terasu? Šokantno vještačenje otkrit će pozadinu cijele priče...
Bitka oko najpoznatije terase u državi, one na koju pravo vlasništva polažu i pjevač Marko Perković Thompson i vlasnici stanova u zgradi na kojoj je terasa, dobila je kazneni nastavak u obliku podizanja optužnice protiv Branka Miodraga, predstavnika suvlasnika, novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića zbog navodnog nezakonitog ulaska u privatni prostor.
