Obavijesti

News

Komentari 2
'NEUREDNO OBNAŠANJE DUŽNOSTI'

Turudić najavio izvanredni nadzor u splitskom DORH-u nakon optužnice protiv Derifaj

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Turudić najavio izvanredni nadzor u splitskom DORH-u nakon optužnice protiv Derifaj
Zagreb: Otvorenje novih prostorija Uskoka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Turudić je dodao kako misli da se radilo o neurednom obnašanju dužnosti...

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nakon sastanka u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zatražio je izvanredni nadzor nad radom tog državnog odvjetništva zbog podizanja optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja i stanara jedne zgrade za što je trebalo čak četiri godine. Optužnica je, kako je navedeno, podignuta zbog osnovane sumnje na kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma, nakon što su ušli na krovnu terasu za koju Marko Perković Thompson tvrdi da je u njegovu vlasništvu, javlja HRT.

Turudić je u izjavi za HRT kazao kako nije riječ o političkom procesu.

DERIFAJ VS. THOMPSON Ovako je išao slučaj 'Thompson vs. Derifaj'! Sporni krov, prijava koja je odbačena, a onda DORH
Ovako je išao slučaj 'Thompson vs. Derifaj'! Sporni krov, prijava koja je odbačena, a onda DORH

- To je nedopustivo. To je spis koji se morao riješiti za mjesec, dva ili tri. Sljedeći propust koji je napravljen - nitko nije bio obaviješten o tom predmetu, a na temelju čl. 74. - 57. Zakona o DORH-u i na temelju Kodeksa državno-odvjetničke etike - to je bilo nužno napraviti. To nije napravljeno. Da je to zamjenica napravila, sama sebi bi olakšala poziciju - kazao je Turudić.

PODNESENA OPTUŽNICA HND o slučaju Danke Derifaj i Thompsona: 'Ovo je opasno, skandalozno i besmisleno...'
HND o slučaju Danke Derifaj i Thompsona: 'Ovo je opasno, skandalozno i besmisleno...'

Dodao je kako misli da se radilo o neurednom obnašanju dužnosti.

- O posljedicama ćemo odlučiti kad vidimo kakav je karakter povreda - kazao je glavni državni odvjetnik Turudić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zelenskii: 'Korak smo bliže sigurnosnim jamstvima...'. Macron: Putin je predator
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenskii: 'Korak smo bliže sigurnosnim jamstvima...'. Macron: Putin je predator

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš
Užas u Slavoniji: Policija je u obiteljskoj kući našla dva tijela
U NIJEMCIMA

Užas u Slavoniji: Policija je u obiteljskoj kući našla dva tijela

Slijedi očevid s kojim će se utvrditi sve dodatne okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025