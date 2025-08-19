Turudić najavio izvanredni nadzor u splitskom DORH-u nakon optužnice protiv Derifaj

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nakon sastanka u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zatražio je izvanredni nadzor nad radom tog državnog odvjetništva zbog podizanja optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja i stanara jedne zgrade za što je trebalo čak četiri godine. Optužnica je, kako je navedeno, podignuta zbog osnovane sumnje na kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma, nakon što su ušli na krovnu terasu za koju Marko Perković Thompson tvrdi da je u njegovu vlasništvu, javlja HRT.

Turudić je u izjavi za HRT kazao kako nije riječ o političkom procesu.

- To je nedopustivo. To je spis koji se morao riješiti za mjesec, dva ili tri. Sljedeći propust koji je napravljen - nitko nije bio obaviješten o tom predmetu, a na temelju čl. 74. - 57. Zakona o DORH-u i na temelju Kodeksa državno-odvjetničke etike - to je bilo nužno napraviti. To nije napravljeno. Da je to zamjenica napravila, sama sebi bi olakšala poziciju - kazao je Turudić.

Dodao je kako misli da se radilo o neurednom obnašanju dužnosti.

- O posljedicama ćemo odlučiti kad vidimo kakav je karakter povreda - kazao je glavni državni odvjetnik Turudić.