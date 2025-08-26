Obavijesti

VJEŠTAČILI SU ZGRADU PLUS+

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.

Očekujem da će ova vještačenja biti važni dokazi na sudu, rekao nam je Branko Miodrag, predstavnik stanara na splitskom šetalištu Ivana Pavla II. On i ostali stanari u sporu su s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, koji ima susjednu zgradu, ali i terasu te krov iznad njihovih stanova kojima se koristi, te je vlasnik i dijela zemljišta na kojem su sagrađeni njihovi stanovi. Na terasi su bazen i travnjak, a tjednik Nacional objavio je dva vještačenja koja su naručili stanari i nijedno ne ide u prilog pjevaču. A Marko Višić, Perkovićev odvjetnik, tvrdi da su ona irelevantna.

