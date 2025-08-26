Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
VJEŠTAČILI SU ZGRADU PLUS+
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
Čitanje članka: 2 min
Očekujem da će ova vještačenja biti važni dokazi na sudu, rekao nam je Branko Miodrag, predstavnik stanara na splitskom šetalištu Ivana Pavla II. On i ostali stanari u sporu su s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, koji ima susjednu zgradu, ali i terasu te krov iznad njihovih stanova kojima se koristi, te je vlasnik i dijela zemljišta na kojem su sagrađeni njihovi stanovi. Na terasi su bazen i travnjak, a tjednik Nacional objavio je dva vještačenja koja su naručili stanari i nijedno ne ide u prilog pjevaču. A Marko Višić, Perkovićev odvjetnik, tvrdi da su ona irelevantna.
