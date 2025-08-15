Ovako je išao slučaj 'Thompson vs. Derifaj'! Sporni krov, prijava koja je odbačena, a onda DORH

Ne mislim odustati niti odstupiti, borit ću se za svoje pravo na novinarski rad, ako treba i do Strasbourga, poručila je novinarka Danka Derifaj Mikulaš nakon što je splitsko Državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv nje i snimatelja Petra Janjića te Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma u slučaju nekretnine Marka Perkovića Thompsona u Splitu. Naime, prije četiri godine tijekom snimanja, u kolovozu 2021. godine, novinarka Derifaj i snimatelj Janjić ušli su na terasu stana pjevača Marka Perkovića Thompsona na splitskom Žnjanu sa susjedom Brankom Miodragom. Novinarka je u tom trenutku istraživala temu vezanu uz vlasništvo nad dijelom zemljišta, a policija je ranije zaključila kako novinarska ekipa nije napravila prekršaj ili kazneno djelo. Zbog krova koji je Thompson pretvorio u terasu vode se i sudski postupci.

U jednom od njih Miodrag i njegova supruga tražili su poništavanje ugovora o prodaji tog dijela njihove zgrade. Za imovinsko pravnu zavrzlamu zainteresirala se Derifaj, tim više što su se susjedi žalili na Thompsonov potez. Miodrag je tvrdio da legalizacija Thompsonova dijela nije valjana, a pjevač da je sve u redu. Općinski sud u Splitu 29. kolovoza 2021. zaključio je kako Marko Perković nema vlasnička prava nad terasom. no ta presuda još nije pravomoćna, a žalbeni postupak počeo je prije nekoliko tjedana.

- Nalazimo se u situaciji gdje DORH legalizira uzurpaciju tuđega krova od Marka Perkovića Thompsona i poručuje novinarima da o tome ne smiju pisati. U optužnici se nigdje ne navodi da smo izvještavali o priči u kojoj se događa otimanje tuđih nekretnina, u kojoj postoji desetak sudskih sporova između stanara oko tih istih nekretnina, da je cijeli stambeni bok izgrađen mimo zakona, niz stvari koje su od javnog interesa i koje trebaju zanimati javnost, a naš posao je o tome izvještavati - rekla je Derifaj Mikulaš.

Ne možemo pristati na ovakvu vrstu kaznenog progona novinara koji rade svoj posao, navodi novinarka, koja je, priznaje, iznenađena tajmingom podizanja optužnice.

- To je obilježje autoritativnih sustava. Kad vas žele kazniti, neće to učiniti odmah, nego će čekati trenutak kad misle da će vam najviše nauditi - rekla je Derifaj Mikulaš.

HND je oštro osudio odluku Državnog odvjetništva u Splitu o podizanju optužnice zbog narušavanja nepovredivosti Thompsonova doma ocijenivši je opasnom i udarom na slobodu medija. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko naveo je kako policija tijekom uviđaja nije utvrdila nikakvo kazneno djelo.

- Ovakav obračun nismo imali gotovo 30 godina. Ovo je pokazatelj u kakvom društvu živimo. Poruka koju Državno odvjetništvo šalje svim novinarima i novinarkama, posebno onima koji se bave moćnicima, je da paze što rade. No mi im poručujemo da nas neće zastrašiti, i dalje ćemo raditi svoj posao i ne prihvaćamo ovakve metode obračuna - poručio je Zovko.

'Kriminaliziraju novinarski rad'

Napominje kako se ovim slučajem "kriminalizira novinarski rad, a pravosudni aparat stavlja u službu onih koji žele sakriti informacije od javnosti". HND poziva Državno odvjetništvo da preispita optužnicu te da u daljnjem postupanju "uvaži širi društveni značaj i javni interes" napominjući kako je demokracija samo prazna forma ako je novinarima zabranjeno istraživati nezakonitu gradnju i moguće zlouporabe. HND neće ostati pasivan, a razmatra daljnje akcije, uključujući i prosvjed za slobodu medija.

Potpredsjednik HND-a Drago Hedl ocjenjuje kako je optužnica opasna, skandalozna i besmislena.

- Mi smo prije četiri godine imali prijavu supruge Marka Perkovića Thompsona. Mi smo pažljivo proučili i tad smo na Vijeću časti utvrdili da kolegica nije povrijedila Kodeks časti - rekao je Hedl.

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske, Maja Sever, ocijenila je kako vlast ne poduzima ništa da zakonski zaštiti novinarski rad i sigurnost novinara. Dodala je da Derifaj prijeti i zatvorska kazna te da takva situacija stvara atmosferu straha i autocenzure u redakcijama. Za komentar slučaja pitali smo odvjetnika Branka Šerića, koji kaže da za ovakvo nešto još nije čuo.

- Nije uobičajeno da bi novinar u istraživačkom radu počinio takvo kazneno djelo, pogotovo zato što je riječ o spornom dijelu prostora. Je li popularnost ili jahanje na valovima koji su pokrenuti uoči i nakon koncerta, to je sad pitanje - rekao je odvjetnik Šerić.

Podsjetimo, ovaj slučaj kratko je u četvrtak komentirao i premijer Andrej Plenković.

- To je pitanje koje treba adresirati Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i DORH-u, a ne Vladi. Pozivam sve one koji su odmah odlučili to svaliti na Vladu, na nas, na mene osobno, na ministricu, da malo smire loptu i smire taj ton sveopće histerije lijevog aktivističkog spektra u Hrvatskoj, koji sve gura nama kao da mi nemamo što drugo raditi nego naređivati Općinskom državnom odvjetništvu kako da postupi na prijedlog nekog oštećenika u nekom predmetu - rekao je Plenković. Poručio je kako s tim Vlada kao izvršna vlast nema ništa.

- Kao što želimo da su mediji profesionalni, nepristrani i neovisni, isto očekujemo i od pravosuđa - zaključio je premijer.