Thompson mora rušiti ilegalni objekt! Stručnjaci za 24sata: Ima jedan problem. I to veliki

Marko Perković Thompson bespravno je gradio u Čavoglavama, što je sad za 24sata potvrdio i Državni inspektorat. Kako ekskluzivno doznajemo, proveden je inspekcijski nadzor kojim su utvrđene povrede propisa iz područja građenja, nakon čega je protiv pjevača pokrenut upravni postupak.

- Pokrenut je upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja rješenja, postupi sukladno izreci rješenja, odnosno ukloni bespravno sagrađene građevine na navedenim česticama - odgovorili su nam iz Državnog inspektorata, dodajući kako je inspekcijski postupak građevinske inspekcije i dalje u tijeku.

Podsjetimo, Provjereno Nove TV je u studenom prošle godine otkrilo da Thompson u Čavoglavama posjeduje dva ilegalna objekta sagrađena na nekoliko čestica. Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko-kninske županije tad su naveli kako za čestice na kojima su vidljivi sagrađeni objekti nije bilo nikakvih zahtjeva za izdavanje akata za gradnju niti je zatražena ili izdana potvrda o jednostavnoj građevini. Prema podacima koje je objavilo ‘Provjereno’, Thompson je, prema digitalnim zemljišnim knjigama, vlasnik više od deset čestica na toj lokaciji. Međutim, za dio zemljišta na kojemu se nalaze sporni objekti u katastru je kao vlasnik navedena druga osoba, dok je u zemljišnim knjigama upisan Thompson. Takvo nesuglasje, prema stručnjacima, predstavlja ozbiljnu prepreku u postupku ishođenja građevinske dozvole.

'Zakon je vrlo jasan'

Procjene govore da veći objekt ima oko 150 četvornih metara, dok sjenica zauzima oko 50 kvadrata. Na trećoj, odvojenoj, čestici nalaze se pristupna cesta i ulazna ograda sa zidom. Pregledom ortofoto snimaka na Geoportalu vidljivo je da su pripreme za gradnju započele još 2020. godine, dok je objekt dovršen 2022. godine.

- Potvrđeno je ono na što smo ranije upozoravali. Zakon je vrlo jasan u odredbama koje dopuštaju gradnju. Parcela na kojoj je izvršena gradnja nije građevinska parcela. Objekt je sagrađen na dvije parcele, a iako je Thompson vlasnik većine zemljišta, jedna parcela ima drugog nositelja prava i dokumentacija nije uredna. Da bi došlo do objedinjavanja parcela, sve moraju imati istog nositelja prava. Na poljoprivrednoj parceli ovakva gradnja nije dopuštena. Teoretski, ako u roku od 90 dana dođe do promjene prostornog plana i statusa čestica, legalizacija bi bila moguća - rekao nam je građevinski vještak Goran Mazija.

Da je u ovom slučaju nedvojbeno riječ o bespravnoj gradnji smatra i vještak Ivan Martić, koji upozorava i na širi kontekst postupanja državnih tijela.

- Iz odgovora Državnog inspektorata neupitno je da je riječ o bespravnoj gradnji. Prema ranije objavljenim informacijama i odgovorima nadležnog županijskog ureda, potvrđeno je kako za predmetne zgrade nije postojao ni jedan trag da je zatraženo izdavanje bilo kakvog dokumenta koji bi omogućio gradnju niti postoji izdana građevinska dozvola prema evidenciji nadležnog ministarstva - ističe Martić.

Bespravna praksa nije iznimka

Dodaje kako je postupanje inspekcije u ovom slučaju očito dodatno potaknuto iznošenjem informacija u javnosti.

- Ovo postupanje dobilo je novu težinu upravo zbog javnosti. Bespravna gradnja nije iznimka, već praksa koja se godinama tolerira. Mnogi investitori grade jer su uvjereni da im se ništa neće dogoditi. Kad bi svaki investitor bio svjestan da će platiti kaznu i ukloniti objekt, odluke bi bile bitno drugačije - smatra Martić.

Naglašava i da zakon poznaje mogućnosti usklađivanja objekta s važećim prostornim planom, a to se često u javnosti naziva legalizacijom, no to ne znači automatsko zadržavanje objekta.

- Prvo slijedi kazna za bespravnu gradnju, a potom ili ishođenje dozvola uz eventualno uklanjanje dijelova objekta ili konačno rješenje o uklanjanju ako prostorni plan to ne dopušta. Smisao zakona mora biti dosljedna primjena, a ne selektivno postupanje - zaključuje Martić.

Može sve legalizirati, ali postoji veliki problem

Iako je Perković dobio rješenje o uklanjanju, on još pred sobom ima mogućnost da sve objekte legalizira. Oni nisu sagrađeni u nekom zaštićenom području prirode ili na infrastrukturnom koridoru pa još može dobiti građevinsku dozvolu. Lani je najpoznatiji takav primjer bio kad je suprug bivše saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić bespravno sagradio vilu, dobio rješenje o uklanjanju, ali je u konačnici za nju ipak dobio dozvolu. Međutim, da bi uopće zatražio građevinsku dozvolu, Perković će prvo morati objediniti i zemljište te formirati parcelu. To uopće nije urađeno, pa je Inspektorat i napisao rješenje za čak sedam čestica.

Zanimljivo, naveli su da mora ukloniti i objekte na čestici na kojoj je samo asfaltirani put. Dakle, sve bi trebao vratiti u prvobitno stanje ako ne dobije dozvolu. Ukupno zemljište u vlasništvu Thompsona je površine oko 6000 četvornih metara. Pokušaj legalizacije objekta i dobivanje građevinske dozvole otežat će činjenica da najveći objekt, prema kartama, prelazi manjim dijelom na put koji nije njegovo vlasništvo. Thompson je sam upisan kao vlasnik, ali kuriozitet je da su uz njegovo ime na tri povezane zemljišne čestice upisane različite adrese pjevača. Danas živi u Splitu, a na dva zemljišta se još vodi kao da je na dvije, odavno prodane, različite adrese.

U svakom slučaju, uz rješenje o uklanjanju, Thompson će dobiti novčanu kaznu, ali to je postupak u kojem iznos u konačnici odredi sud. Ako u roku 90 dana ne ukloni građevine, ali niti dobije dozvole, čekaju ga novi izdaci, ali za njega ipak to nije previše. Prva kazna slijedi nakon 90 dana i iznosi oko 10.000 eura, a onda idu još dva roka po 30 dana i kazne do 30.000 eura. Sve u svemu, Thompson ima 180 dana ili šest mjeseci da ishodi dozvole i dotad plaća kazne. Ako u tom roku niti dobije dozvolu niti sam ukloni objekte, trebala bi ih srušiti država, a njemu ispostaviti račun.

Zbog nalaza inspekcije kontaktirali smo i odvjetničko društvo koje zastupa Thompsona.

- Nećemo posebno komentirati slučaj, ali poduzet ćemo sve kako bismo zaštitili njegova prava i interese - poručili su iz odvjetničkog društva Višić & Višić.