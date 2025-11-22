Obavijesti

čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Piše 24sata,
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom

Marko Perković Thompson u petak je u osječkom Gradskom vrtu održao prvi koncert svoje nove turneje Hrvatskom, a dvoranu je ispunila euforična publika. No jedan trenutak nakratko je zaustavio nastup, kada se u masi pojavila zapaljena baklja.

- Molim vas, nemojte to raditi, to je jako opasno. Razumin emocije, razumin sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi, zapali ruka - poručio je Thompson s pozornice čim je uočio baklju. 

THOMPSON PODIJELIO ATMOSFERU Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'
Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'

Uoči koncerta Thompsonov tim oglasio se strogo upozorivši na sigurnosne mjere: „Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.“

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri ponovno je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, Thompson je pjesmu započeo uzvikom „Za dom“, na što je publika iz dvorane odgovorila s „Spremni!“. 

