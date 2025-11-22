Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Marko Perković Thompson u petak je u osječkom Gradskom vrtu održao prvi koncert svoje nove turneje Hrvatskom, a dvoranu je ispunila euforična publika. No jedan trenutak nakratko je zaustavio nastup, kada se u masi pojavila zapaljena baklja.

- Molim vas, nemojte to raditi, to je jako opasno. Razumin emocije, razumin sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi, zapali ruka - poručio je Thompson s pozornice čim je uočio baklju.

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom.

Uoči koncerta Thompsonov tim oglasio se strogo upozorivši na sigurnosne mjere: „Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.“

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri ponovno je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, Thompson je pjesmu započeo uzvikom „Za dom“, na što je publika iz dvorane odgovorila s „Spremni!“.