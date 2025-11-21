Obavijesti

THOMPSON PODIJELIO ATMOSFERU

Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'

Piše 24sata,
Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'
Foto: Instagram

Marko Perković Thompson objavio je na Instagramu snimku s koncerta u osječkom Gradskom vrtu, tijekom izvedbe pjesme 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'

Publika je uglas pjevala i podizala zastave tijekom izvedbe pjesme 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira' u petak na koncertu Marka Perkovića Thompsona u osječkom Gradskom vrtu. Pjevač je dio atmosfere podijelio na Instagramu. 'Osijek - Dvorana Gradski vrt', stoji kratko uz video.

POČETAK TURNEJE Gradski vrt uglas je pjevao Thompsonovu pjesmu 'Ustani iz sjene', pogledajte atmosferu
Gradski vrt uglas je pjevao Thompsonovu pjesmu 'Ustani iz sjene', pogledajte atmosferu

'Čekamo Zagreb', 'Bravo', 'Neka vijori se', 'Šta ima ljepše', pišu fanovi.

Thompsonov tim oglasio se nekoliko sati prije koncerta na Facebooku. Podijelio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, a uz važnu poruku: 'Čuvajmo jedni druge', objavio je i detaljne upute o ulasku na koncert. 

- Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen - napisali su.

I Entrio je danas ranije objavio sličnu obavijest, samo su dodatno naveli da nije dozvoljeno unositi simbole koji mogu izazvati mržnju.

Osijek: Gužva ispred SD Gradski vrt, koncert Thompsona prvi u nizu dvoranskih koncerata.
Osijek: Gužva ispred SD Gradski vrt, koncert Thompsona prvi u nizu dvoranskih koncerata. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon koncerata u Osijeku Marko Perković Thompson nastupit će u Varaždinu i Zadru. Zagrebačku publiku zabavljat će u Areni 27. prosinca. Njegov tim zatražio je i drugi datum, a li se odgovor Grada Zagreba još čeka.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

