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Thompson ne poziva na prosvjed za Liku jer bi to naljutilo HDZ

Piše Tomislav Klauški,
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Thompson ne poziva na prosvjed za Liku jer bi to naljutilo HDZ
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Desnica je, u skladu s vlastitim interesima i HDZ-ovim nalozima, etiketirala gospićki ekološki prosvjed “ljevičarskim i komunističkim”, optužujući ljevicu da je “ukrala prosvjed za Liku”

Marko Perković Thompson priznao je fanovima na koncertu u Vukovaru da je bio među onima koji su “htjeli doći u Vukovar 1991. godine, ali su bili spriječeni”. Nije spomenuo Gospić, niti je spomenuo prosvjed Gospićana u Zagrebu. Thompson je pjevao o Lici, urlao stihove poput “Liko ponosna, hvala ti za sve” i “Liko, ponosna kućo stara, Bog je s nama”, ali nije rekao hoće li on biti s Ličanima na prosvjedu za spas te iste Like. U Vukovaru nije pozvao mlade da pomognu Lici, naprave je ponosnom i lijepom kao u snovima. Čini se da Thompson pjeva o nekoj drugoj Lici. Thompson je u Vukovaru pjevao pod parolom “Zajedno za budućnost”. Ali ne i budućnost Like i Gospića.

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Komentari 2
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