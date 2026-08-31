Thompson pjeva o Lici, ali šuti o Gospiću. Desnica ne brine za javni interes, samo za vlastiti

Marko Perković Thompson priznao je fanovima na koncertu u Vukovaru da je bio među onima koji su "htjeli doći u Vukovar 1991. godine, ali su bili spriječeni".

Nije spomenuo Gospić, niti je spomenuo prosvjed Gospićana u Zagrebu. Nije spomenuo hoće li biti spriječen doći na prosvjed protiv zagađivanja Like.

Thompson je pjevao o Lici, urlao stihove poput "Liko ponosna, hvala ti za sve" i "Liko, ponosna kućo stara, Bog je s nama", ali nije rekao hoće li on biti s Ličanima na prosvjedu za spas te iste Like.

A ni hoće li s njima biti Bog.

Lika u noćnim morama

Prošlog srpnja na Hipodromu Thompson je pozvao mlade da "ostanu budni, preuzmu Hrvatsku, naprave je ponosnom i lijepom kao u snovima". Ali u Vukovaru nije pozvao mlade da pomognu Lici, naprave je ponosnom i lijepom kao u snovima.

Čini se da Thompson pjeva o nekoj drugoj Lici.

A ne onoj zatrovanoj, zapuštenoj, otrovanoj, prevarenoj, poniženoj Lici koju se uništava, vara i zanemaruje u godinama u kojima Thompson nastupa kao domoljubni prorok, moralni dušebrižnik i Čarobni frulaš koji vodi mlade u bolju budućnost.

Thompson ne spominje Gospić i ne poziva na prosvjed za Liku jer bi to naljutilo premijera Andreja Plenkovića kojemu je prošlog srpnja svečano uručio svoj autogram, a zauzvrat se premijer zauzeo za to da Thompson slobodno i neometano svojom ZDS turnejom vodi politički i ideološki obračun s "histeričnom ljevicom".

Thompsonova Hrvatska bit će "ponosna i lijepa kao u snovima", dok istodobno živi u noćnim morama Gospićana i Ličana.

Severina zove

Nekako u isto vrijeme, Thompsonova estradna kolegica Severina Vučković objavila je svoj pravorijek: "Svi koji su protiv Hoda za Liku su ili slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje ili su slizani s vlasti i o njoj ovise ili su jednostavno glupi. Četvrtog nema".

U kojoj kategoriji su onda Thompson, njegovi fanovi i desničari?

U kategoriji koja pjeva o Lici, ali ne spominje uništavanje Like?

"Neka dođu molitelji s Trga i oni što hodaju za život. Neka mole i hodaju za Hrvatsku; Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena", poručila je Severina. Srećom, klečavci će već biti na Trgu bana Jelačića prve subote u mjesecu.

I ponovno se nazire obrazac: desnica ne prosvjeduje za ekološke teme, za okoliš i kvalitetu života, kao ni za obrazovanje i bolji standard nastavnika, ni za kurikularnu reformu, ni za prava radnika i sindikalne zahtjeve, ni za medije, za kulturu...

Osim, naravno, kad desničari prosvjeduju protiv kulture, kao što je to bilo na kulturnim festivalima ili kazališnim predstavama. (Točnije, ispred kazališta.)

Nikad protiv HDZ-a

Desnica nije podržavala ni prosvjed protiv ukidanja kurikularne reforme prije deset godina, ni prosvjed sindikata nastavnika i profesora, ni prosvjede liječnika i medicinskih sestara ili sindikata u pravosuđu, pa da ne odlazimo sad do masovnih prosvjeda sindikata 1998. godine ili najmasovniji prosvjed za Radio 101 1996. godine.

Pogotovo ako sve to uključuje prosvjede protiv HDZ-ove vlasti.

Desnica prosvjeduje protiv SDP-ove vlasti: kad branitelji na Rivi ruše haške optužnice, kad stožeraši u Vukovaru udaraju po ćiriličnim natpisima, kad šatoraši udaraju po ministru branitelja, po premijeru i predsjedniku, kad crnokošuljaši jurišaju na izložbe, festivale, antifašističke prosvjednike...

Ili kad pale lutke gejeva, Srba i stranaca na karnevalima.

Nikad protiv nasilja

Desnica prosvjeduje protiv pobačaja, povorke ponosa, prava žena i njihove slobode u društvu, protiv zdravstvenog i spolnog odgoja, protiv Istanbulske konvencije kojom se štite žene od nasilja...

Ali nikad protiv nasilja nad ženama. To je tema također rezervirana za ljevicu.

Desnica maršira za život, ali ne za kvalitetu života. Maršira za djecu, ali ne za njihovo obrazovanje. Maršira za Hrvatsku, ali ne za njezino tlo, zrak, vodu i ljude.

Marko Perković Thompson digao je u subotu iznad Vukovara ogroman grb HOS-a s natpisom "Za dom spremni", kao da je HOS vlastoručno oslobodio Hrvatsku, ali nije ništa htio učiniti za taj isti dom.

Osim za svoj vlastiti, onaj u Splitu i sada u Čavoglavama.

Krade domoljublje, ali ne i prosvjed

Desnica je, u skladu s vlastitim interesima i HDZ-ovim nalozima, etiketirala gospićki ekološki prosvjed "ljevičarskim i komunističkim", optužujući ljevicu da je "ukrala prosvjed za Liku". Ali desnici nije palo na pamet da ga ona ukrade, kao što krade domoljublje i zajedništvo.

Jer desnica ne mari za opće dobro, samo za vlastito, plemensko, interesno, sektaško, grupacijsko, stranačko...

Za to se bori rukama i nogama, šakama i noktima, čekićima i plinskim bocama, crnokošuljašima i huliganima, kao i spektakularnim dronovima. Kojima se nikako ne uspijeva ispisati natpis "Gospić".

Thompson je u Vukovaru pjevao pod parolom "Zajedno za budućnost". Ali ne i budućnost Like i Gospića.