Thompson stiže u Zaprešić, susjedi očajni: Gdje će ljudi parkirati, meni prek kućom?!

Pjevač Marko Perković Thompson najavio je koncert koji će se održati na stadionu u Zaprešiću 4. srpnja. Javila nam se čitateljica koja je ogorčena jer smatra da će nastati ogroman kaos, jer je stadion na kojem će Thompson pjevati jako blizu obiteljskih kuća. Pita se je li gradonačelnik Željko Turk razmišljao o ljudima koji žive tek desetak metara od samog stadiona.

- Zar gradonačelnik Turk zaista planira dopustiti organizaciju koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu koji se nalazi u blizini obiteljskih kuća? Vidjeli smo prošle godine u Zagrebu o kojoj se to količini ljudi i buke radi. Imamo mi koncerte, ali radi se o puno manje ljudi.

- Mora postojati alternativa za taj događaj. Ljudi koji žive u blizini neće moći funkcionirati taj dan. Gdje će svi ti silni ljudi parkirati? Nama pred kućama? - ispričala nam je čitateljica.

Upit smo poslali gradonačelniku kako bi doznali detalje, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.