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NEKI GA NAZVALI FAŠISTOM...

Thompson u Frankfurtu neće izvoditi 'Čavoglave'? 'Pjesme iz ratnih 90-ih nisu dio programa'

Piše 24sata,
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Thompson u Frankfurtu neće izvoditi 'Čavoglave'? 'Pjesme iz ratnih 90-ih nisu dio programa'
Prije godinu dana Marko Perković Thompson održao je koncert na na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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"Svatko tko umanjuje ustašku simboliku kao folklor, patriotizam ili puku provokaciju namjerno pomiče granice. Iza te simbolike krije se fašistička ideologija i povijest progona i ubojstava", poručuje Dijana Avdić...

Više njemačkih političkih stranaka i njihovih istaknutih članova tražilo je posljednjih tjedana zabranu rasprodanog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog. Među onima koji su se protivili koncerti bio je i demokršćanski CDU, ali oni su se, u međuvremenu, predomislili. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom
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Foto: Zvonimir Barisin

- Organizator je obavijestio gradsku vijećnicu Anitu Akmadžu da pjesme iz ratnih godina 1990-ih, koje su kritizirane u javnoj raspravi, neće biti dio koncertnog programa - stoji u priopćenju objavljenom na stranicama CDU-a, kojeg potpisuju Akmadža i gradski vijećnik Christian Becker.

- Na temelju trenutno dostupnih informacija, stoga ne vidim valjan razlog za otkazivanje koncerta. Ako dođe do bilo kakvih konkretnih zakonskih prekršaja, organizator i nadležna tijela moraju, naravno, poduzeti odlučne mjere, kao što bi to učinili i s bilo kojim drugim događajem - poručuje Akmadža.

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Dalje u priopćenju ističu da je ispravno upozoravati na posebnu odgovornost Njemačke...

- Istodobno se iz toga ne smije izvoditi opće izjednačavanje hrvatske kulture, patriotizma ili sjećanja na hrvatski rat za neovisnost s fašizmom. Za mnoge ljude hrvatskog podrijetla Thompson je dio njihove glazbene i osobne biografije. To ne morate dijeliti, ali to treba poštovati, uz istodobno jasno razlikovanje patriotizma od veličanja ustaštva - naveli su iz CDU-a i dodali: 

- Čvrsto stojimo protiv fašizma, antisemitizma, rasizma i svih oblika ekstremizma. Tamo gdje postoje konkretna kršenja zakona, pravna država mora djelovati dosljedno. Istovremeno, takve ozbiljne optužbe moraju se temeljiti na provjerljivim činjenicama...

A što na sve kažu iz organizacije? Oni su ti, prema CDU-u, koji su najavili da očito neće biti 'Bojne Čavoglave'.

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- Za sve koncerte koje smo organizirali, kao i za koncert koji ćemo organizirati 13. studenog, imamo sve dozvole i potrebnu dokumentaciju, a održavanje koncerta nije upitno. Pjesme koje će biti izvođene na koncertu, takozvanu 'set listu', na svim koncertima definira izvođač, tako će biti i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog - poručio je za Index Robert Martinović iz tvrtke koja organizira koncert, Konzertagentur Martinović GbR.

Ali i dalje ima onih koji se žestoko protive Thompsonovu nastupu...

- Marko Perković nije samo kontroverzni umjetnik. Svatko tko koristi pozdrav fašističkog ustaškog režima na pozornici, igra se njegovom simbolikom i opetovano pretvara svoje koncerte u mjesta za veličanje ove ideologije mora se nazvati onim što jest: fašistom - poručio je gradski vijećnik SPD-a Rachid Khenissi, piše Frankfurter Rundschau.

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- Svatko tko umanjuje ustašku simboliku kao folklor, patriotizam ili puku provokaciju namjerno pomiče granice. Iza te simbolike krije se fašistička ideologija i povijest progona i ubojstava - poručuje gradska vijećnica Frankfurta i predsjednica Središnjeg vijeća Srba u Hessenu, Dijana Avdić.

Ulaznice za koncert 'planule' su brzo, 4000 komada nestalo je u dva sata...

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