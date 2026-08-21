Planule karte za Thompsona u Frankfurtu. Ljevičari bi zabranili koncert, odgovorili iz dvorane

Koncert Marka Perkovića Thompsona najavljen za 13. studenoga u frankfurtskoj Jahrhunderthalle izazvao je političke sukobe u Njemačkoj. Predstavnici stranke Die Linke traže od uprave dvorane da otkaže nastup hrvatskog pjevača, no iz Jahrhunderthallea odgovaraju da zasad ne vide konkretan razlog za takav potez. Istodobno, interes publike je golem. Oko 4000 ulaznica, koliko prima dvorana, rasprodano je u svega dva sata.

Die Linke traži otkazivanje koncerta

Protiv održavanja koncerta istupili su predstavnici frankfurtske stranke Die Linke. Njemački Tagesschau prenosi njihovo priopćenje pod porukom: „S fašizmom se ne posluje“, uz zahtjev upravi Jahrhunderthallea da otkaže Thompsonov nastup.

Frankfurtski gradski vijećnik Die Linke Benjamin Aličić kao razlog zahtjeva navodi prijepore koji prate Thompsonove koncerte, a posebno je izdvojio pjesmu Bojna Čavoglave i pozdrav „Za dom spremni“ kojim pjesma počinje. Aličić tvrdi da je Thompson već godinama predmet kritika zbog, kako kaže, nacionalističke i fašističke simbolike na svojim nastupima. Za zabranu se založila i čelnica zastupničke skupine Die Linke u frankfurtskoj gradskoj skupštini Daniela Mehler-Würzbach.

„Takvoj ideologiji ne smije se dati pozornica“, poručila je, dodajući da činjenica da je Jahrhunderthalle u privatnom vlasništvu, po njezinu mišljenju, vlasnike ne oslobađa društvene odgovornosti.

Upravo je privatno vlasništvo dvorane pritom važna okolnost. Jahrhunderthalleom upravlja privatna tvrtka pa frankfurtske gradske vlasti i političke stranke ne mogu izravno narediti otkazivanje koncerta.

Dvorana odgovorila: Zasad nema razloga za otkazivanje

Iz Jahrhunderthallea su odgovorili da prije svakog događaja provjeravaju jesu li program i njegov sadržaj u skladu s njemačkim zakonima te postoje li konkretne naznake protuustavnog ili kazneno relevantnog sadržaja, kao i mogući rizici za javnu sigurnost i red. No, kako su poručili njemačkom Hessenschauu, „trenutačno nema konkretnih saznanja“ koja bi opravdala intervenciju i otkazivanje koncerta.

Tako zasad nema naznaka da će Jahrhunderthalle povući Thompsonov koncert iz svojeg programa. Na službenoj stranici dvorane nastup je i dalje najavljen za 13. studenoga, uz slogan „Jedna noć. Tisuće glasova“.

Ulaznice nestale za dva sata

Dok traje rasprava o mogućem otkazivanju, interes publike pokazao je koliko je Thompson popularan među Hrvatima u Njemačkoj. Jahrhunderthalle prima oko 4000 posjetitelja, a prema navodima njemačkog javnog servisa sve ulaznice puštene u prodaju u četvrtak rasprodane su u samo dva sata.

Tagesschau pritom ističe da Thompsonova popularnost među hrvatskom dijasporom u Njemačkoj ne jenjava unatoč prijeporima koji ga godinama prate. Njegove pjesme, navodi njemački medij, popularne su među Hrvatima na području Rajne i Majne, a na društvenim mrežama mogu se pronaći i snimke njihovih izvedbi u hrvatskim zajednicama.

Thompson je posljednji put u Frankfurtu nastupio 2007. godine. Njegovi nastupi u Njemačkoj i drugim europskim državama i ranije su bili predmet rasprava i pokušaja otkazivanja, no ovaj put Jahrhunderthalle zasad ostaje pri tome da za povlačenje već rasprodanog koncerta nema konkretne pravne osnove.

*uz korištenje AI-ja