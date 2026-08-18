Thompson najavio europsku turneju, prvo stiže u Frankfurt

Marko Perković Thompson objavio je na društvenim mrežama kako nakon turneje po domovini, na kojoj je promovirao svoj aktualni album „Hodočasnik“, sa bendom kreće na europsku turneju, a prva najavljena postaja je Frankfurt. Koncert je zakazan za 13. studenoga 2026. godine.

U objavi su navedeni svi detalji nadolazećeg koncerta. Thompson će nastupiti u poznatoj dvorani Jahrhunderthalle u Frankfurtu, a ulaznice kreću u prodaju 20. kolovoza. Kako se navodi u opisu, ovaj nastup bit će prilika za brojne Hrvate koji žive u Njemačkoj, ali i za publiku iz drugih europskih zemalja, da uživo čuju pjesme s novog albuma, kao i starije hitove koji su obilježili njegovu dugogodišnju karijeru.

"Frankfurt će tako 13. studenoga biti prva postaja Thompsonove europske turneje nakon koncertne turneje po Hrvatskoj", stoji u objavi.