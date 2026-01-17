Obavijesti

ZAKUHALO SE U VIJEĆU

Thompson uzburkao Rijeku

Piše Boris Rašeta,
Thompson uzburkao Rijeku
Oporbeni vijećnici, njih 13, ne žele otkazivanje koncerta već propitivanje “kulture mržnje”

Ponovo sukobi oko Thompsona. Njegov riječki koncert, zakazan za 6. veljače, rasprodan je, kao i obično, u rekordnom roku, za 27 minuta, ali je – opet, kao i obično – zapalio političku scenu grada. Trinaest riječkih oporbenih zastupnika zatražilo je od gradonačelnice Ive Rinčić zakazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća. Prema njihovu obrazloženju, oni ne traže zabranu koncerta, već propitivanje "kulture mržnje" koja se u zadnje vrijeme vidi u Rijeci, od grafita na zidovima preko iskazivanja proustaških ili pronacističkih stavova do zagovaranja nasilja. Njihov je cilj poduzimanje mjera kojima bi se s gradskih površina eliminirale poruke nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, fašističkih ili ustaških simbola i poklič 'Za dom spremni'.

Gradonačelnica nije dobro reagirala na ovu inicijativu.

- Kada uklonimo medijski spin i političke poruke, riječ je o inicijativi koja ima element političkog parazitiranja. Predloženi zaključaj pravno je neobvezujući koji kaže da bih ja trebala osigurati grad od izricanja ustaških poklika na riječkim trgovima. Na kojih bih ja to način trebala napraviti? - rekla je Iva Rinčić, koja je podsjetila da je Thompson u Rijeci više puta nastupio i pod SDP-ovom vlašću.

- Čini se da gradonačelnica nije razumjela da se razlog sazivanja te sjednice ne sastoji u hitnoj okolnosti otkazivanja koncerta ili sličnog događaja, već u potrebi da se Gradsko vijeće pravodobno jasno odredi prema društveno neprihvatljivim pojavama u javnom prostoru - uzvratili su oporbenjaci.

- Gradonačelnica nas je prozvala političkim parazitima zbog jednostavnog prijedloga s kojim zajednički želimo zaštititi javni prostor od govora mržnje, a na naše veliko iznenađenje ustvrdila je da sada "umjesto većine u Gradskom vijeću, imamo relikvije SDP-a"!

Iva Rinčić time je aludirala na bivše SDP-ovce koji su stali iza ove inicijative.

- Teško da vijećnici liste Marka Filipovića mogu biti relikvije SDP-a, jer su se Filipović i SDP međusobno odrekli jedni drugih. Namjera ove inicijative 13 vijećnika nije bila raskoliti većinu u Vijeću nego upravo suprotno, pozvati sve vijećnike na konsenzus oko stava da porukama mržnje, fašističkim i ustaškim simbolima i pozdravima u našem gradu – nije mjesto - uzvratili su inicijatori akcije.

- Povod je koncert Marka Perkovića Thompsona, a mislim da mu samo daju besplatnu reklamu - zaključila je riječka gradonačelnica. 

