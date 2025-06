Thompsonov koncert i teške brige stanara: Ni zbog Tita nisu ceste držali danima zatvorene!

Kad god je Tito trebao doći u Zagreb ili kad je bilo nekih važnih stranih gostiju, dolazili su po mene. Nisu me uvijek zatvarali, ali su mi onemogućavali kretanje. Nekad su me jednostavno držali u stanu, drugi put bi me odveli na ‘razgovor’ i tako izgubim dan ili dva, govorio je svojedobno Vlado Gotovac, kojega - nadajmo se - ne bi trebalo posebno predstavljati.

