Bila je ovo godina višestrukih konotacija “ZDS-a” koje su se, u konačnici, sažele u kleronacionalističku revoluciju koja se trebala obračunati s ustavnim, liberalnim i demokratskim vrijednostima europske Hrvatske
Thompsonov koncert, poligon za širenje fašizma, mizoginije...
”Ovo je sloboda! Sloboda govora. Sloboda da možemo viknuti da smo za svoj dom spremni!”, poručio je Marko Perković Thompson na ljetošnjem koncertu u Sinju. Bila je to poruka koja je obilježila ovu godinu, kao što je Thompsonov koncert na Hipodromu otvorio vrata pozdravu “Za dom spremni” i označio početak desničarske revolucije. Nakon što je pola milijuna grla, s nekim HDZ-ovim ministrima, uzviknulo “Za dom spremni” na Hipodromu, “ZDS” je postao prihvaćeni pozdrav u Hrvatskom saboru, na nogometnim tribinama, na fasadama i ogradama, na njemu se temeljio pokušaj revizionističkog udara na spomen Jasenovca i postao je bojni poklič HOS-ovaca, desničara, crnokošuljaša i huligana u udaru na manjine, kulturu, antifašizam i Ustav.
