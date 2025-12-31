Obavijesti

News

Komentari 38
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Thompsonov koncert, poligon za širenje fašizma, mizoginije...

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Thompsonov koncert, poligon za širenje fašizma, mizoginije...

Bila je ovo godina višestrukih konotacija “ZDS-a” koje su se, u konačnici, sažele u kleronacionalističku revoluciju koja se trebala obračunati s ustavnim, liberalnim i demokratskim vrijednostima europske Hrvatske

”Ovo je sloboda! Sloboda govora. Sloboda da možemo viknuti da smo za svoj dom spremni!”, poručio je Marko Perković Thompson na ljetošnjem koncertu u Sinju. Bila je to poruka koja je obilježila ovu godinu, kao što je Thompsonov koncert na Hipodromu otvorio vrata pozdravu “Za dom spremni” i označio početak desničarske revolucije. Nakon što je pola milijuna grla, s nekim HDZ-ovim ministrima, uzviknulo “Za dom spremni” na Hipodromu, “ZDS” je postao prihvaćeni pozdrav u Hrvatskom saboru, na nogometnim tribinama, na fasadama i ogradama, na njemu se temeljio pokušaj revizionističkog udara na spomen Jasenovca i postao je bojni poklič HOS-ovaca, desničara, crnokošuljaša i huligana u udaru na manjine, kulturu, antifašizam i Ustav.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 38
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025