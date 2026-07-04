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THOMPSON U ZAPREŠIĆU

Thompsonov menadžer pred nastup: 'Vratit ćemo se u Zagreb kad Zagreb bude slobodan....'

Piše 24sata,
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Thompsonov menadžer pred nastup: 'Vratit ćemo se u Zagreb kad Zagreb bude slobodan....'
Zagreb: Thompsonov tim održao je konferenciju za medije uoči koncerta | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Thompson krajem kolovoza održava i veliki humanitarni koncert u Vukovaru. Barišić je najavio kako će uskoro organizirati press konferenciju kako bi objasnili detalje tog nastupa...

"Ovo organiziramo kako bismo obilježili godinu dana od zagrebačkog Hipodroma i udovoljili zagrebačkoj publici. Oko 12 tisuća Zagrepčana kupilo je ulaznice za ovaj koncert. U Zagreb ćemo se vratiti kad Zagreb bude slobodan", kazao je za Dnevnik.hr Thompsonov menadžer Zdravko Barišić uoči večerašnjeg koncerta u Zaprešiću...

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Fanovi se okupljaju u Zaprešiću uoči Thompsonova koncerta Fanovi se okupljaju u Zaprešiću uoči Thompsonova koncerta Fanovi se okupljaju u Zaprešiću uoči Thompsonova koncerta
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Osvrnuo se Barišić i na prošlogodišnje Thompsonove koncerte u Zagrebu i Sinju...

- Sva priča je zatvorena i riješena. Ta dva velika događaja prošla su bez ijedne mrlje i bez ijednog zabilježenog incidenta - kaže Thompsonov menadžer, piše Dnevnik.hr.

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Thompson krajem kolovoza održava i veliki humanitarni koncert u Vukovaru. Barišić je najavio kako će uskoro organizirati press konferenciju kako bi objasnili detalje tog nastupa...

- Kompletna zarada s koncerta ići će u humanitarne svrhe, prema želji i prijedlogu Marka Perkovića Thompsona - kaže za kraj Thompsonov menadžer.

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