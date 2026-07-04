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UOČI KONCERTA

Thompson dobio poklone od predsjednice Udruge roditelja poginulih branitelja Zaprešića

Piše 24sata,
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Thompson dobio poklone od predsjednice Udruge roditelja poginulih branitelja Zaprešića
Foto: Luka Safundžić/24sata
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Malo prije početka koncerta na stadionu 'Ivan Laljak Ivić', Thompson se našao s Biserkom Brašić, predsjednicom Udruge roditelja poginulih branitelja grada Zaprešića

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Biserka Brašić, predsjednica Udruge roditelja poginulih branitelja grada Zaprešića poklonila je Marku Perkoviću Thompsonu darove koje je sama izradila. S njim se našla na stadionu 'Ivan Laljak Ivić' uoči velikog koncerta u Zaprešiću, a susret su obilježili zajedničkom fotografijom.

Fanovi se okupljaju u Zaprešiću uoči Thompsonova koncerta Fanovi se okupljaju u Zaprešiću uoči Thompsonova koncerta Fanovi se okupljaju u Zaprešiću uoči Thompsonova koncerta
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Marko Perković Thompson spreman je za koncert, kao i veliki broj njegovih obožavatelja koji su tijekom cijelog dana pristizali u Zaprešić. Na terenu je i velik broj policije.

- Za sada u Zaprešiću nema većih problema. Na dispoziciji smo građanima, vidljivi smo - rekli su tijekom popodneva iz policije. Dodali su i kako su ranije na webu objavili da se sve snima, pa će se kako to inače biva analizirat.

Večerašnji koncert održava se godinu dana nakon Thompsonova rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a organizatori su ranije rekli kako očekuju dolazak tisuća obožavatelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

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