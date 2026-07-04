VIDEO Pred koncert Thompsona Zaprešićem odjekuju ustaške pjesme. Zapaljene su i baklje...

U Zaprešiću se večeras održava koncert glazbenika Marka Perkovića Thompsona. U gradu je dosta policije, na ulicama su postavljeni štandovi s majicama i ostalim rekvizitima...

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Pokretanje videa... VIDEO Zagrijavanje pred koncert Thompsona | Video: Luka Safundžić/24sata

Policija kontrolira automobile koji ulaze u Zaprešić, a promet se odvija prema posebnim pravilima. Ulazak osobnim vozilima ograničen je, dok prednost imaju stanovnici, službe i oni koji imaju dopuštenje za kretanje gradom.

Ljudi su se počeli skupljati u parku pokraj stadiona na kojem se održava koncert, pjevaju Thompsonove pjesme, zapaljeno je i nešto baklji... U jednom trenutku dio okupljenih počeo je pjevati ustašku pjesmu "Evo zore, evo dana", koja slavi ustaške zločince Juru Francetića i Rafaela Bobana.

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Pokretanje videa... VIDEO Neprimjerene pjesme u Zaprešiću | Video: 24sata

Također, dio posjetitelja počeo se skupljati kod Westgatea, tamo su također jake policijske snage...

Dio ljudi je išao pješke do stadiona, dio čeka najavljene autobuse.

- Za sada je sve pod kontrolom. Ljudi polako dolaze u grad - kratko su nam rekli iz policije