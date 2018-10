'Ti Židovi su užasno štetni, a i gutaju ogromne količine hrane'

Od 22 osuđenika na Nürnberškom procesu, na smrt su osuđena njih dvanaestorica. Vrhovni zapovjednik njemačkog Luftwaffea i predsjednik Reichstaga, Reichsmarschall Hermann Göring i Hitlerov osobni tajnik Martin Bormann ubili su se prije nego su ih uspjeli smaknuti. Stoga je na današnji dan smaknuto točno 10 nacističkih zločinaca.

Hans Frank, generalni guverner okupirane Poljske, znan i kao "koljač iz Poljske", jedan od osuđenika, obješen je s ostalima na današnji dan 1946. godine. Zadnje što je rekao bilo je:

'Zahvalan sam na ljubaznom tretmanu tijekom mog zatočeništva i molim Boga da me milostivo primi.'

Hans Frank, nadgledao je "Konačno rješenje" za istrebljenje Židova u Europi, a bio je i Hitlerov osobni savjetnik.

Foto: o.Ang.

Vladao je nad oko 12 milijuna stanovnika, koji su uvelike dani na milost i nemilost njemu kao generalnom guverneru. Od šest glavnih nacističkih logora za istrebljenje u Europi, njih četiri bilo u Frankovom Generalnom gubernatorstvu. Frankov glavni grad bio je Krakov – srednjovjekovni glavni grad poljskih kraljeva.

'Poljaci su naši robovi'

Svoju politiku upravljanja Poljskom ovako je opisao: “Poljsku ćemo tretirati kao koloniju i Poljaci će postati robovi velikog njemačkog svjetskog carstva.”

Foto: Profimedia Hans Frank (u sredini) ispred svog dvorca u Krakowu 1940.

Kasnije je Frank tvrdio da sve do 1944. godine nije znao za te logore, te da je Hitleru u 14 prilika podnio svoju ostavku.

Ian Kreshaw u svojoj knjizi Do pakla i natrag pak navodi kako je Frank još u prosincu 1941. rekao je svojim podređenima kako na njegovom području treba likvidirati 3,5, milijuna Židova jer su 'užasno štetni i gutaju ogromne količine hrane'.

Također je i izjavio:

- Mi moramo uništiti Židove gdje god da ih sretnemo i gdje je to ikako moguće.

Foto: Profimedia Na sastanku s Himmlerom i drugim visokim dužnosnicima Trećeg Reicha

Hitlerov odvjetnik

Hans Frank rođen je 1900. kao sin uglednog odvjetnika. Kao 19- godišnjak priključio se Njemačkoj radničkoj partiji, studira ekonomiju i pravo a već 1923. postaje pripadnik SA Odreda i ulazi u NSDAP. Sudjelovao je i u Minhenskom puču nakon kojeg bježi u Italiju. Državni ispit polaže 1926. godine i postaje branitelj članova nacističke stranke. Bio je i Hitlerov osobni odvjetnik u čak 40 slučajeva. Sudjelovao je i u postupku dokazivanja Hitlerova arijevskog podrijetla odnosno da preko djeda nije četvrtinu Židov.

Foto: Profimedia Hans Frank (drugi s lijeva) 1933. godine

Usponom nacista na vlast Frank je obavljao mnoge važne dužnosti, od bavarskog ministra pravde, predsjednika Akademije za njemačko pravo do člana vlade Reicha. Nakon okupacije Poljske postao je generalni guverner

Mrzi svog oca, masovnog ubojicu..

Frankov sin Niklas, najmlađi od petero djece, proveo je cijeli život kažnjavajući sebe zbog toga što je i mrzeći i prezirući svog oca zbog onoga što je radio. Niklasu je Hitler bio krsni kum, a rođen je 6 mjeseci prije početka rata.

On je otvoreno priznao da je njegov otac bio tvrdokorni nacist pun mržnje koji je milijune poslao u smrt. Niklas drži u novčaniku sliku svog mrtvog oca ( nakon što su ga objesili) koja je podsjeća na zlo koje je činio. Nastala je nekoliko trenutaka nakon što je njegov otac obješen zbog odgovornosti za smrt četiri milijuna ljudi.

Foto: Profimedia Niklas Frank sa fotografijom mrtvog oca

Niklas, koji je imao sedam godina kada je Hans završio na vješalima, kaže da tu fotografiju nosi kako bi bio siguran da je mrtav.

- Prezirem ga. Volio je Hitlera više nego svoju obitelj - kazao je o ocu za kojeg misli da je bio skriveni homoseksualac, potajno zaljubljen u Hitlera, što ga je navelo da počini neke od najnečuvenijih zločina u povijesti, kazao je za britanski Mirror prije tri godine.

'Mislio sam da je Poljska vlasništvo naše obitelji'

Hans Frank, odgovoran za smrt milijune Poljaka, skupljao je nevjerojatnu kolekciju ukradenih umjetničkih dijela u Wawel zamku u Krakovu, gdje je živio sa svojom brojnom obitelji.

Foto: wikimedia Hans Frank (kraj Himmlera) 1942. godine

Krivica zbog zločina njegovog oca gušila je Niklasa i njegovog brata Normana i sestre, ali on nikad nije bio prisutan bilo kakvom nasilnom činu. Za zločine je saznao tek nakon očevog uhićenja u svibnju 1945., samo četiri dana prije kraja rata.

- Novine su objavile fotografije mrtvih tijela. Neka od njih bila su djeca. Ispod je bila riječ "Poljska". Bilo mi je muka. Mislio sam da je Poljska privatno vlasništvo obitelji Frank, ali kad sam shvatio da je moj otac uhićen zbog svih tih leševa, sve mi je bilo jasno - ispričao je Niklas za Mirror.

- Sanjam hrpe leševa u logorima. Moja zemlja se te povijesti nikad neće riješiti

'Sin ratnog zločinca nema pravo imati djecu'

Prije nego što je Frank obješen Niklas ga je mogao posjetiti u ćeliji na 10 minuta. Otac je od njega tražio da se za njega pomoli u maloj kapeli. Sin je odbio ispuniti mu tu želju.

- Nikad se nisam molio za njega. Bio sam toliko ljut. Ne osjećam nikakvu ljubav niti odanost prema njemu. Sa svakom godinom i svakim detaljem koji saznam o njemu, mrzim ga sve više. Nikad se nisam mogao distancirati. Uvijek ću biti obična marioneta koja živi u sjenci njegovih strašnih grijeha - kaže Niklas.

I njegov 11 godina stariji brat Norman, koji se doduše sjeća Hansa kao dobrog i brižnog oca, osjećao se slično. Čak je odlučio da nikada neće imati djecu, jer se bojao da bi mogao stvoriti novog monstruma.

Foto: o.Ang. Hans Frank 1939. u Poljskoj

- Govorio je da sin ratnog zločinca nema prava imati djecu i da prezime Franck mora nestati s ovog svijeta - kaže Niklas. On ipak ima jednu kći i troje unučadi koji su dobro upoznati što je njihov pradjed radio.

Niklas je inače poznati njemački novinar, objavio je dvije knjige koje su izazvale velike kontroverze: Der Vater: Eine Abrechnung ("The Father: A Settling of Accounts") i "In the Shadow of the Reich". Nije se ustručavao o ocu govoriti s toliko mržnje i zlobe da je Nijemcima, premda je mu otac jest bio nacistički koljač, to bilo nezamislivo. Također je napisao još nekoliko knjiga vezanih za tematiku nacizma poput "My German Mother".



Tema: History