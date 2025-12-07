Tibor Pazmanj (62) iz Pule naoštrio je stotine noževa, škara ali i kiruških instrumenata. 'Radio sam prije u Uljaniku, a zanat sam naučio od oca', kaže on
Tibor je majstor za noževe: 'Za posao je zaslužan očev stroj star više od stotinu godina...'
Obiteljski posao u Puli, koji je Tibor Pazmanj (62) preuzeo od oca Petera, već 76 godina jedina je radnja za profesionalno oštrenje sječiva u Istri. Prije oca Petera time se bavio i djed Ištvan, a danas je Tibor “posljednji Mohikanac” tog zanata. Preuzeo je posao nakon što je godinama radio u “posrnulom” brodogradilištu Uljanik.
