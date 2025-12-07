Obavijesti

News

OBITELJSKI POSAO PLUS+

Tibor je majstor za noževe: 'Za posao je zaslužan očev stroj star više od stotinu godina...'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 3 min
Tibor Pazmanj (62) iz Pule naoštrio je stotine noževa, škara ali i kiruških instrumenata. 'Radio sam prije u Uljaniku, a zanat sam naučio od oca', kaže on

Obiteljski posao u Puli, koji je Tibor Pazmanj (62) preuzeo od oca Petera, već 76 godina jedina je radnja za profesionalno oštrenje sječiva u Istri. Prije oca Petera time se bavio i djed Ištvan, a danas je Tibor “posljednji Mohikanac” tog zanata. Preuzeo je posao nakon što je godinama radio u “posrnulom” brodogradilištu Uljanik.

Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...
FEMICID U RIJECI

Radi se o mladim osobama, u dvadesetim godinama. Mladić ima 24, a djevojka 23 godine i navodno su bili u vezi. Susjedi u potpunom šoku...
U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'
KRAJ POTRAGE

Trenutno se nalazi u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Soboa, pišu slovenski mediji...
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
TAJNI IZVJEŠTAJ

Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...

