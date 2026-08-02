Tijarčani se prisjetili običaja: 'Pura i raštika su nas othranili, miris tih jela se ne zaboravlja'

Gastro i kulturna manifestacija Dani komina, pure i bronzina već tradicionalno održala se ovog vikenda na Tijarici, mjestu u sastavu grada Trilja u organizaciji udruge Pokrenimo Tijaricu.

Manifestacija je to koja svake godine okuplja velik broj kulturno umjetničkih društava iz cijele Hrvatske te susjedne BIH među kojima su i ove godine bile Triljske mažoretkinje, KUD Posavac Vrbanja iz Slavonije, HKUD Dubrave Aladinići, HKUD Sveti Ante Cim iz Mostara, HKUD Bužan Prisoje, KUD Bukovačko smilje Bjelina, HKUD Peruća Hrvace, KUD Krenica Gala, muška pjevačka skupina Ravnokotarski sokolovi, Udruga gangaša župe Radobilja-Katuni-Kreševo uz koji nekolicinu reraša gangaša.

Foto: Zvonimir Barisin

Nakon mimohoda sudionika tradicijski je simbolično od strane najmlađih Tijaričana upaljena vatra na velikom središnjem kominu. Tek što je vatra upaljena domaćini su krenuli s pripremanjem tradicionalnih jela ovog kraja koja su danas gotovo zaboravljena, a koja su kako su nam rekli stariji Tijaričani u neka, ne tako davna vremena othranili generacije Tijaričana.

Kruh ispod peke, uštipci, raštika i suho meso, pura i juha od domaćeg pivca zamirisali su iz bronzina na kominu. Posebno je za posjetitelje zanimljivo bilo spravljanje masla na starinski način, metenje mlijeka te pečenje kukuruznog kruha, kukuruze. Danas je Tijarica mjesto koje je doslovno iseljeno jer su davnih šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća mnogi iz ovog mjesta otišli bolje sutra pronaći na bauštelama Njemačke. Više je stanovnika Tijarice u europskim državama nego što ih je na Tijarici, a koliko je taj broj velik najbolji pokazatelj je i ulica koja nosi naziv Berlin Strasse s lijepo izgrađenim kućama, ali zatvorenih škura jer su vlasnici u Berlin i nekim drugim njemačkim gradovima.

Foto: Zvonimir Barisin

Pura i raštika us ih othranili, ali miris tih jela Tijaričani nikada nisu zaboravili. U ovoj manifestaciji željeli su oživjeti stare običaje svoga kraja. Cijelu manifestaciju uz grad Trilj, podupire i Županija splitsko-dalmatinska kojoj je potporu došao iskazati i sam župan Blaženko Boban. Okušao se župan u miješanju pure što mu i nije baš išlo "od ruke" te je odmah nakon fotografiranja dugačku drvenu žlicu prepustio u ruke iskusnijih i odvažnijih kulinarskih majstora spravljanja starih gastro specijaliteta.