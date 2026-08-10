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Tijat ima novog vlasnika! Za 24sata otkriva: 'Brod ljubavi ćemo obnoviti i dati mu život'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Tijat ima novog vlasnika! Za 24sata otkriva: 'Brod ljubavi ćemo obnoviti i dati mu život'
Foto: Duško jaramaz/Pixsell
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Bio je brod Jadrolinije, trebao je u rezalište, što je izazvalo tugu u javnosti. Županija ga je uzela, ali je nastavio dalje propadati. Sad se otvara nada u njegov daljnji život

Nisam ni pratio da je Tijat bio toliko popularan brod. Sad vidim koliko je poseban. Želja nam je obnoviti ga i vratiti u život, kaže za 24sata poduzetnik Svetimir Gadže, novi vlasnik legendarnog broda Tijat, koji je njegova tvrtka SANTO COVE d.o.o. iz Imotskog kupila za 20 tisuća eura, uvećano za PDV.

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Komentari 3
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