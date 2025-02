Tijekom 20 godina Fragmenti su otkupili preko 220 radova: Sada će dio biti izložen u Rijeci

Natječaj Erste fragmenti već 20 godina vjeruje u mladost, talent i umjetnost. Tim povodom pripremljena je velika retrospektivna izložba s djelima nekadašnjih fragmentaša, a danas istaknutih umjetnika.

Pogledajte video:

Pokretanje videa... 00:56 Zagreb: Otvorenje izložbe Erste fragmenti 20 | Video: 24sata/Slavka Midžor/Pixsell

Tijekom dva desetljeća stručna povjerenstava odabrala su više od 220 radova, a prošle godine u zagrebačkom MSU bio je izležen izbor od 52 rada koji su tijekom godina otkupljeni. Među njima su djela Davida Maljkovića, Matka Vekića, Alema Korkuta, Ivana Fijolića, Gordane Bakić, Pauline Jazvić i mnogih drugih.

Izložba sada seli u Rijeku, a konstanta Erste Fragmenata, povjesničar je umjetnosti i predsjednik stručnog žirija, Vanja Babić istaknuo je koliko je projekt dugovječan u odnosu na osobito promjenjiv svijet umjetnosti.

Zagreb: Vanja Babić, član stručnog žirija Erste fragmenti | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kroz Erste Fragmente prošao je veliki broj eminentnih stručnjaka. Svjedočili amo mijenama u umjetnosti i razvoju tih mladih umjetnika, dokle su došli i koliko su se ostvarili. Iz Fragmenata je proizišao veliki broj autora i autorica koji doista nešto znače na hrvatskoj umjetničkoj sceni. I ovogodišnji radovi koje smo odabrali odražavaju suvremeni duh i stremljenja koje danas mlade umjetnike zanimaju. Mislim da su djela vrlo suvremena i dobro izvedena i da smo odradili odličan posao - kaže Babić.

Uz veliku retrospektivnu izložbu povodom 20 godina Erste fragmenata, publici su predstavljeni odabrani radovi umjetnika s ovogodišnjeg natječaja.

Zagreb: Otvorenje izložbe Erste fragmenti 20 | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ove godine kao i nekoliko prošlih godina na žiriranje nam je pristiglo nekoliko stotinjaka radova što nam pokazuje koliko je naša likovna scena kvalitetna. Zaista ima dobrih umjetnika i umjetnica koji se baš vole javljati na Erste fragmente budući da primjećujemo da se nekoliko godina za redom znaju javljati ista imena. Tako da i mi kao žiri i umjetnici rastemo kroz Erste Fragmente - govori nam Leila Topić, kustosica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu te jedna od članica žirija.

Zagreb: Dobitnice ovogodišnjih Erste fragmenata | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ističe kako se uvijek vesele zbog velikog broja prijava jer imaju izravan uvid u puls naše umjetničke scene.

Svi radovi otkupljeni ove godine ušli su u natječaj za Nagradu publike (500 €), studenti i studentice likovnih akademija natjecali su se za jednogodišnju stipendiju Erste fragmenti (1800 €), a za najbolji ovogodišnji rad Erste banka dodjeljuje Grand Prix (1500 €) i organizaciju samostalne izložbe u 2025. O Grand Prixu odlučivao je žiri u sastavu: povjesničar umjetnosti i kustos Vanja Babić, likovna kritičarka i novinarka Patricia Kiš, Leila Topić - viša kustosica u MSU, nezavisna kustosica Neva Lukić i Zlatan Vehabović, akademski slikar i dobitnik natječaja Erste fragmenti 3, 2006. godine.

Zlatan Vehabović Fragmente je osvojio s radom jednostavnog naziva br. 8., a danas je jedan od eminentnih umjetnika.

Zagreb: Zlatan Vehabović, pobjednik prvog natječaja Erste fragmenti | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- To je rad koji i danas jako volim, a bio je glavni rad mog diplomskog ciklusa. To je bila prva stvar s kojom sam krenuo i počeo istraživati sve što me i dan danas zanima u slikarstvu. Kod nas u Hrvatskoj budući da smo mala zemlja nema puno opcija, pogotovo za studente. Velika je stvar da postoji platforma na koju se možeš prijaviti, konkurirati i zapravo dobiti svoju prvu afirmaciju. Fragmenti su bili super stvar kad završavaš akademiju, na početcima si, uopće ne znaš kako će izgledati tvoj put umjetnika i u kojem će to smjeru krenuti - istaknuo je Vehabović.

Zagreb: Otvorenje izložbe Erste fragmenti 20 | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na riječkom izdanju Fragmenata također će se predstaviti mladi umjetnici koji su uspješno "debitirali" u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, a to su Alba Miočev, Carolina Barbarić, Fran Ferković i Mia Markusić. Izložba u riječkom MMSU-u otvara se u četvrtak, 13. veljače u 19 sati.