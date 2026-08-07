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MLADI NASILNIK

Tinejdžer napao mladića zbog majice s pentagramom, policija na Braču ga ubrzo pronašla

Piše Ivan Hruškovec,
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Tinejdžer napao mladića zbog majice s pentagramom, policija na Braču ga ubrzo pronašla
Policija u Splitu ubila razbojnika koji je pokušao opljačkati banku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Policijski službenici odmah su krenuli u potragu te su ubrzo na području Supetra pronašli sve osobe povezane s događajem. Uhićene su i dovedene u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje.

Policija je dovršila istragu nad 18-godišnjakom koji je u Supetru napao 19-godišnjaka zbog motiva pentagrama na njegovoj majici. Policijska postaja Brač dojavu o napadu zaprimila je 5. kolovoza oko 16.45 sati. Prema rezultatima istrage, 18-godišnjak je od mladića najprije tražio da skine majicu jer mu je smetao motiv pentagrama, a potom ga je udario rukom.

Napadnuti 19-godišnjak nakon toga se udaljio s mjesta događaja. Pružena mu je liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Tijekom događaja još su četiri osobe vikom i galamom od 19-godišnjaka tražile da skine majicu.

Policijski službenici odmah su krenuli u potragu te su ubrzo na području Supetra pronašli sve osobe povezane s događajem. Uhićene su i dovedene u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje.

Kod 18-godišnjaka je utvrđena koncentracija alkohola od 0,61 g/kg.

Policija sumnja da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava. Ostale četiri osobe prijavljene su zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

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