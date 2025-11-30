Obavijesti

IZAZVAO NESREĆU KOD POŽEGE

Tinejdžer pijan i bez vozačke skrivio sudar pa pobjegao

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, mladić (19) smješten je u posebnu prostoriju policije i protiv njega slijedi prekršajni nalog

Mladić (19) je u nedjelju oko 45 minuta iza ponoći, u mjestu Kaptol nedaleko od Požege, pijan i bez položenog vozačkog ispita upravljao automobilom. Imao je 0,9 promila alkohola u krvi. Nije se kretao sredinom prometne trake te je sletio u putni kanal gdje je udario prednjim dijelom vozila u kolni ulaz.

Nakon udara je pobjegao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja smješten je u posebnu prostoriju policije i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

