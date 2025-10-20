Tinejdžeri se penjali u Alpama, bilo im je prehladno pa su zvali spasioce. Izvlačio ih helikopter

Četvorica Nijemaca u dobi od 17 do 19 godina došli su na ideju da bi se popeli na najviši vrh sjevernog Tirola Wildspitze koji je visok 3770 metara. No na kraju ih je morao spašavati helikopter. Kako piše Kronen Zeitung mladići su se počeli penjati u Alpe u subotu oko 9 sati ujutro. Planirali su na Wildspitzeu kampirati. Popeli su se na visinu od 2844 metra na kojoj se nalazi odmorište.

Nakon odmora, nastavili su se penjati i došli na visinu od 3400 metara, ali su tamo zaključili da im je prehladno da bi nastavili dalje. Temperatura je na toj visini bila oko minus šest stupnjeva Celzija. U 21 sat su pozvali pomoć. Po njih je stigao helikopter koji je nešto ranije spasio dva neozlijeđena penjača, također iz Njemačke koji su imali nesreću sa sajlom.

Iako je intervencija spašavanja četvorice bila nešto teža, spasioci su ih, neozlijeđene, vratili u njihov hotel.