FOTO Slovenski spasioci otkrili mjesto gdje su tražili Hrvate, jedna lavina ugrozila je i njih!

Čim smo locirali prvog unesrećenog, prostrujala je nama "graperima" jeza u obliku vriska "PLAAAAZ!!!" (op.a. lavina). U jaruzi se ne možete pravilno povući, pa se u nekoliko sekundi svatko snašao najbolje što je mogao. Nadali smo se da će sve brzo proći. Srećom, svi smo ostali na svojim mjestima i nastavili kopati. To je ujedno bio i znak za nas da je stvar postala preopasna i da moramo prekinuti operaciju. Na kraju dana, i mi smo nečiji muževi, sinovi, kćeri, očevi i majke.

Opisali su tako članovi članovi slovenske Gorske službe spašavanja iz Bohinja izrazito opasnu akciju traganja i spašavanja za trojicom Hrvata, koje je u nedjelju na planini Tosc zatrpala lavina. U akciju su krenuli u nedjelju odmah po dojavi i krenuli hvatati timsku odjeću. Pojasnili su kako nitko od njih nije očekivao da će poziv, na samom početku jeseni, stići baš za lavinu.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

- Dugo nismo imali toliko stvari u automobilima i jako smo željeli s njima uspjeti doći sve do Konjščice, kako bi se barem dio puta prošao. S nekoliko prepreka, u obliku drveća preko ceste, upravo smo to i uspjeli. Ušli smo u zimsku bajku na Konjščici, ali ne kako bismo tamo uživali, već iz vrlo ozbiljnih razloga. Zajedno s kolegama iz Radovljice, doslovno smo se morali probijati kroz novonapadnuti i zbijeni snijeg, koji je, u ne tako rijetkim trenucima, dosezao "do prsa" planinara početnika, kako volimo reći u žargonu. Nakon dvosatne muke, konačno smo stigli na mjesto nesreće, našli očevice i započeli aktivnosti koje su omogućile da dvadesetak spasilaca pristupi provaliji - napisali su spasioci.

Dodali su kako su uvjeti bili izazovni. U početku praktički nisu ništa mogli vidjeti, snijeg je nemilice padao i dobro ih natopio. Puhao je i vjetar zbog čega su se i oni tresli na zimi. Na nekim dijelovima morali su spontano i puzati.

Nakon pronalaska prvog tijela, do ostalih zbog opasnih uvjeta nisu mogli.

- Brzo smo pripremili unesrećenog za prijevoz helikopterom, a posljednji od nas je prevezen u dolinu u mrklom mraku.

U ponedjeljak smo cijelo jutro nastavili spašavanje. Helikopter nas je odveo do podnožja jaruge. S obzirom na ono što smo vidjeli dan prije, zaključili smo da je najveća vjerojatnost da su preostale nestale osobe tamo. Naše su se slutnje pokazale točnima - pišu spasioci.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Drugog Hrvata pronašao je potražni pas, a malo kasnije pronašli su i trećeg. Nijednom nisu mogli pomoći i mogli su samo zaključiti smrt.

- Još uvijek skupljamo misli o svemu tome, prizori i osjećaji su još uvijek vrlo živi i nastavit ćemo o njima razmišljati još neko vrijeme. Moramo zahvaliti kolegama iz Radovljice i Jesenica, koji su nam priskočili u pomoć u ovom zahtjevnom spašavanju. Izražavamo iskrenu sućut rodbini pokojnika. Na kraju, ne možemo bez savjeta koji smo s vama (pre)mnogo puta podijelili: razmislite kada, zašto i kako idete u planine, ne zbog nas nego zbog onih koji vas čekaju kod kuće. Sretno! - pišu spasioci.