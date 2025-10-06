Obavijesti

News

Komentari 0
DETALJI AKCIJE

FOTO Slovenski spasioci otkrili mjesto gdje su tražili Hrvate, jedna lavina ugrozila je i njih!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Slovenski spasioci otkrili mjesto gdje su tražili Hrvate, jedna lavina ugrozila je i njih!
16

Tijela trojice Hrvata bila su između 80 i 100 metara u ponoru niže od staze. Svi su bili jedan blizu drugoga, a u potrazi je pomogao i potražni pas. I sami spasioci umalo su postali žrtve lavine

Čim smo locirali prvog unesrećenog, prostrujala je nama "graperima" jeza u obliku vriska "PLAAAAZ!!!" (op.a. lavina). U jaruzi se ne možete pravilno povući, pa se u nekoliko sekundi svatko snašao najbolje što je mogao. Nadali smo se da će sve brzo proći. Srećom, svi smo ostali na svojim mjestima i nastavili kopati. To je ujedno bio i znak za nas da je stvar postala preopasna i da moramo prekinuti operaciju. Na kraju dana, i mi smo nečiji muževi, sinovi, kćeri, očevi i majke.

Opisali su tako članovi članovi slovenske Gorske službe spašavanja iz Bohinja izrazito opasnu akciju traganja i spašavanja za trojicom Hrvata, koje je u nedjelju na planini Tosc zatrpala lavina. U akciju su krenuli u nedjelju odmah po dojavi i krenuli hvatati timsku odjeću. Pojasnili su kako nitko od njih nije očekivao da će poziv, na samom početku jeseni, stići baš za lavinu.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

- Dugo nismo imali toliko stvari u automobilima i jako smo željeli s njima uspjeti doći sve do Konjščice, kako bi se barem dio puta prošao. S nekoliko prepreka, u obliku drveća preko ceste, upravo smo to i uspjeli. Ušli smo u zimsku bajku na Konjščici, ali ne kako bismo tamo uživali, već iz vrlo ozbiljnih razloga. Zajedno s kolegama iz Radovljice, doslovno smo se morali probijati kroz novonapadnuti i zbijeni snijeg, koji je, u ne tako rijetkim trenucima, dosezao "do prsa" planinara početnika, kako volimo reći u žargonu. Nakon dvosatne muke, konačno smo stigli na mjesto nesreće, našli očevice i započeli aktivnosti koje su omogućile da dvadesetak spasilaca pristupi provaliji - napisali su spasioci.

SPUŠTALI SE S TRIGLAVA Detalji drame u Sloveniji: 'To je teren gdje lako dolazi do lavina. Planinari su iz Splita i okolice'
Detalji drame u Sloveniji: 'To je teren gdje lako dolazi do lavina. Planinari su iz Splita i okolice'

Dodali su kako su uvjeti bili izazovni. U početku praktički nisu ništa mogli vidjeti, snijeg je nemilice padao i dobro ih natopio. Puhao je i vjetar zbog čega su se i oni tresli na zimi. Na nekim dijelovima morali su spontano i puzati. 

Nakon pronalaska prvog tijela, do ostalih zbog opasnih uvjeta nisu mogli.

- Brzo smo pripremili unesrećenog za prijevoz helikopterom, a posljednji od nas je prevezen u dolinu u mrklom mraku.
U ponedjeljak smo cijelo jutro nastavili spašavanje. Helikopter nas je odveo do podnožja jaruge. S obzirom na ono što smo vidjeli dan prije, zaključili smo da je najveća vjerojatnost da su preostale nestale osobe tamo. Naše su se slutnje pokazale točnima - pišu spasioci.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Drugog Hrvata pronašao je potražni pas, a malo kasnije pronašli su i trećeg. Nijednom nisu mogli pomoći i mogli su samo zaključiti smrt.

TROJE MRTVIH U SLOVENIJI TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

- Još uvijek skupljamo misli o svemu tome, prizori i osjećaji su još uvijek vrlo živi i nastavit ćemo o njima razmišljati još neko vrijeme. Moramo zahvaliti kolegama iz Radovljice i Jesenica, koji su nam priskočili u pomoć u ovom zahtjevnom spašavanju. Izražavamo iskrenu sućut rodbini pokojnika. Na kraju, ne možemo bez savjeta koji smo s vama (pre)mnogo puta podijelili: razmislite kada, zašto i kako idete u planine, ne zbog nas nego zbog onih koji vas čekaju kod kuće. Sretno! - pišu spasioci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025