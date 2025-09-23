Obavijesti

KONTROVERZNA OFENZIVA

Tisuće bježe iz Gaze, a izraelska vojska prodire dublje u grad

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tisuće bježe iz Gaze, a izraelska vojska prodire dublje u grad
Foto: Mahmoud Issa

Dužnosnici izraelske vojske su kazali da je oko 640.000 Palestinaca napustilo grad. Vojska je u ponedjeljak objavila da je otišlo preko 550.000 Palestinaca

Tisuće ljudi u utorak i dalje bježe iz grada Gaze dok Izrael nastavlja sa svojom kontroverznom kopnenom ofenzivom, javlja njemačka agencija dpa.

Stanovnici su za dpa rekli da je mnogo više ljudi napustilo grad na sjeveru Pojasa Gaze od ponedjeljka zbog teških napada.

Izraelske snage su napredovale prema središtu grada.

Dužnosnici izraelske vojske su kazali da je oko 640.000 Palestinaca napustilo grad.

Prije početka intenzivirane izraelske vojne akcije, oko milijun stanovnika i interno raseljenih osoba je živjelo u gradu Gazi.

PALESTINSKA DRŽAVA Hrvatski stručnjaci o priznanju Palestine: Prvo zaustavite rat, patnju i stradanje nevinih
Hrvatski stručnjaci o priznanju Palestine: Prvo zaustavite rat, patnju i stradanje nevinih

Izraelska vojska je naredila stanovništvu da se premjesti na južni dio priobalne enklave.

Zdravstveni izvori u Pojasu Gaze rekli su da je 18 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na grad od jutra. Informaciju nije bilo moguće nezavisno provjeriti.

Izraelska vojska je objavila da je vojnik ubijen na sjeveru Pojasa Gaze u ponedjeljak. Prema izraelskim medijima, ubijen je u gradu Gazi, što ga čini prvim poginulim vojnikom otkako je prije tjedan dana započela kopnena ofenziva.

Rat je prouzročen neviđenim Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023. u kojem su militanti ubili oko 1200 te oteli oko 250 osoba.

Prema ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas, preko 65.300 Palestinaca je ubijeno u Pojasu Gaze od početka rata. 

