Hrvatski stručnjaci o priznanju Palestine: Prvo zaustavite rat, patnju i stradanje nevinih

Svijet svjedoči neviđenom valu priznanja Palestine, valjda još tamo od kraja 80-ih kada je Jaser Arafat 1988. godine proglasio nezavisnost. Tako su Palestinsku državu nedavno priznali UK, Belgija, Kanada, Francuska, te sada broj država koji u međunarodnom pravu vide Palestinu kao nezavisan politički subjekt iznosi 157 država diljem svijeta.

Foto: Wikimedia Commons

Mučna je to tema koja svoje natruhe ima još u doba Britanskog mandata prije Drugog svjetskog rata. Iako su Palestinci stekli simpatije diljem svijeta zbog svirepog rata i ubojstva desetina tisuća civila i djece, ostaje pitanje što to priznanje znači u praksi i kako mijenja stvari na terenu?

- Priznanje je političko sredstvo kojim države žele izvršiti pritisak na Izrael zbog svih zbivanja, znak revoltiranosti zbog nevinih žrtava. Sam taj čin nema međunarodnopravnih posljedica, jer sam čin priznanja ne stvara državu. Države koje su pokrenule val priznanja sigurno imaju na umu i daljnje političke pritiske - objasnila nam je prof.dr.sc. Maja Seršić, pravnica i Predstojnica Katedre za međunarodno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Foto: Mahmoud Issa

S našom poznatom pravnicom slaže se i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

- To su bilateralne stvari. Ovo nije multilateralno pitanje. Svaka od tih zemalja daje izjavu: Evo mi vas sada priznajemo. Inače kada priznate novu državu, onda tamo otvarate veleposlanstvo, a gdje će te ga otvoriti? Što priznajete, koje su granice Palestine? Je l' priznajete i njihove putne isprave. Hoće li Palestinci sa svojim putovnicama moći putovati u te zemlje - pita se analitičar Avdagić i dodaje da se ovdje radi o stavu: Evo nešto smo napravili.

Zaustavite rat pa onda diplomacija

Denis Avdagić smatra da bi prioritet trebao biti zaustavljanje stradanja, pokolja, rata i gladi, jer Palestincima je veći prioritet da se rat zaustavi nego da ih netko prizna s drugog kraja svijeta.

- Da se ne lažemo, priznanje je bitno, ali valjda postoje prioriteti. 'Ajmo prvo zaustaviti patnju, osigurat hranu, vodu, lijekove. Pitajte ljude u Vukovaru što im je bio prioritet, priznanje ili da se rat i granatiranja zaustave - rekao je Avdagić i podsjetio nas da je Palestinu priznalo više država nego Kosovo, ali Kosovo funkcionira kao država s vojskom, policijom, granicom, sudovima, putovnicama, a Palestina to nema.

Foto: Mahmoud Issa

- Priznaje je bilateralni potez, potez jedne zemlje. Hrvatska može priznati jednu zemlju, ali to ne znači stvaranje te države. I Rusi priznaju Osetiju, Turska, Sjeverni Cipar - zaključio je Avdagić.