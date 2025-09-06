Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Obećanje o brzoj i lakoj zaradi još se jednom pokazalo kao skupa iluzija. Platforma XUEX, koja je mjesecima, pa i godinama, privlačila ulagače iz cijele Hrvatske, urušila se prošloga petka, ostavljajući tisuće građana, među kojima je i velik broj Slavonaca, bez uloženog novca. Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema.

Mamac za ulagače

"Stabilan prinos od 1 posto uz vaš početni ulog od 1000 eura, dva signala dnevno i novci samo sjedaju na Revolut nakon toga", glasila je primamljiva poruka koja je kružila društvenim mrežama i Telegram grupama. Da bi postali dio EG Investment Group, kako se organizacija nazivala, ulagači su morali uplatiti minimalno 1000 eura, a neki su ulagali i desetke tisuća. Uvjet je bio posjedovanje računa na Revolutu i instalacija aplikacije XUEX.

Sustav je bio naizgled jednostavan. Članovi bi putem aplikacije svakodnevno dobivali dva "signala" koja su morali potvrditi. Svakom potvrdom, iznos na njihovom virtualnom računu je rastao, stvarajući iluziju sigurne zarade. Već nakon mjesec dana, aplikacija je prikazivala udvostručen iznos. Piramidalni element bio je ključan: oni koji bi doveli nove članove dobivali su dodatne "signale", čime se mreža širila, a priljev svježeg novca osiguravao isplate za one koji su ušli ranije.

Međutim, postojala je ključna caka. Do "zarađenog" novca moglo se doći tek nakon 52 dana. Upravo je ta odgoda omogućila organizatorima da održe sustav na životu dovoljno dugo da privuku što veći broj žrtava.

Dok je euforija rasla, a članovi u grupama dijelili snimke zaslona svojih "dobitaka" i plaćenih računa u restoranima, stručnjaci su upozoravali na opasnost. Poznati matematičar Toni Milun i profesor s osječkog FERIT-a Miljenko Švarcmajer danima su putem društvenih mreža objašnjavali da se radi o klasičnoj prevari.

- Ne postoji legalno ulaganje koje garantira udvostručavanje dobiti u par mjeseci - napisao je Milun, ističući ironiju da na ovakve sheme najčešće nasjedaju oni koji nemaju povjerenja ni u banke ni u državu, ali slijepo povjeruju nepoznatoj osobi s interneta. No, njihovi apeli dočekani su s porugom i nevjericom.

- Sam sam u tome neko vrijeme. Sve funkcionira bez problema. Mislim da za pisanje o nečemu treba malo više informacija. Konkretno, ja sam za dva mjeseca sa 1000 eura došao na 7000 - glasio je jedan od tipičnih komentara ulagača uvjerenih da su otkrili formulu za financijsku slobodu.

Upravo su ti rani "dobitnici" bili najbolji mamac. Kako je objasnila bivša saborska zastupnica i ekonomistica Ivana Mujkić, Ponzijeva shema je osmišljena tako da prvi val ulagača zaista zaradi. Njihova zarada nije rezultat nikakvog trgovanja kriptovalutama, već se radi o novcu koji su uplatili oni koji su ušli poslije njih.

- Došlo je samo do prelijevanja novca iz jednog džepa u drugi - pojasnila je Mujkić.

Idila je naglo prekinuta u petak poslijepodne. Sustav se urušio, a aplikacija je postala neupotrebljiva. U Telegram grupi članovima se obratio administrator poznat kao "profesor", pravim imenom Leo Smith. U poruci punoj lažnog suosjećanja, obavijestio je prevarene ulagače da je u tvrtku ušla "financijska inspekcija" te da zbog provjera neće moći podizati sredstva idućih deset mjeseci.

Odmah nakon toga, ponudio im je "rješenje", novi financijski projekt u koji se mogu uključiti, uz obećanje da će im organizacija pokriti 50% uloga. Bio je to drzak pokušaj da se od oštećenih izvuče još novca.

Profesor Švarcmajer upozorio je da se radi o uigranoj shemi koja potječe iz Kine i naziva se "sha zhu pan" (klanje svinja). "Ovo je uigrana shema koja se odvija po mnogim državama. U Indoneziji su se zvali Luex", napisao je, dodajući da sada slijedi druga faza prevare.

- Oštećenima će se početi javljati stručnjaci koji će im za naknadu obećati povrat izgubljenih sredstava. Molim vas da ne nasjedate bar na ovu fazu! - apelirao je Švarcmajer.

Za tisuće prevarenih građana, buđenje iz sna o lakoj zaradi bilo je okrutno. Dok se oni koji su na vrijeme uspjeli izvući novac tješe riječima "bilo je lijepo dok je trajalo", većina je ostala bez značajnih iznosa. Slučaj XUEX bolan je podsjetnik da u svijetu financija ne postoje čuda.