Tisuće ljudi iz cijeloga svijeta u Međugorju je molilo za mir, posebno su brojni bili Ukrajinci

Međugorje danas obilježava 41. obljetnicu Gospinih ukazanja u ovom mjestu. Župa se za ovo pripremala devetnicom, a jučer je 31. put održana i tradicionalna Hodnja mira od Humca do Međugorja.

POGLEDAJTE VIDEO - grade dvorac u Međugorju:

Na samom početku Hodnje mira međugorski župnik fra Marinko Šakota zahvalio je njemačkom hodočasniku Hubertu Liebherru, koji je zajedno s još nekoliko prijatelja Međugorja iz inozemstva 1992. godine i pokrenuo ovu Hodnju, vjerujući Gospinim riječima da se krunicom i ratovi mogu zaustaviti.

Liebherr je podsjetio kako se prije točno 30 godina molilo za mir na ovim našim prostorima, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a ''sada 30 godina poslije molimo za mir u Ukrajini i u cijelom svijetu''. Upravo su ukrajinski hodočasnici bili posebno brojni i aktivni u ovogodišnjoj Hodnji mira moleći za mir u svojoj zemlji.

- Došla sam iz Ukrajine. S hodočasnicima iz Ukrajine dolazim već dvadeset godina. Išli smo na Hodnju mira. U Ukrajini je rat i svi ljude žele mir i molimo se za mir. Na početku Hodnje mira molilo se za mir u BiH, a sada se, trideset godina poslije, moli za mir u Ukrajini. Plakali smo. Bit će mir u Ukrajini - kazala je za Radiopostaju Mir Međugorje Marijana iz Ukrajine.

- Drugi sam put u Međugorju, nakana mi je moliti za mir u Ukrajini i svijetu. Osam nas je u skupini - kazao je Adam iz Poljske.

U Međugorju su, uz hodočasnike iz BiH i Hrvatske bili i inozemni hodočasnici iz SAD-a, Italije, Poljske, Francuske, Austrije, Irske, Njemačke, Ukrajine, Slovačke, Engleske, Mađarske, Koreje, Portugala, Libanona, Švicarske, Brazila, Češke, Kanade, Slovenije, Paname, Portorika, Latvije, Rumunjske, Gvatemale, Argentine, Kolumbije te Španjolske.

Mnogi su pješice pristigli u ovo mjesto, a neki su da bi stigli prešli i više stotina kilometara. Nisu hodočasnici zaboravili Međugorje, nakon godina pandemije i lockdowna, u Međugorju su ponovno ljudi svih rasa, sa svih kontinenata.

- To je znak da je Međugorje autentično, da je Međugorje istina, jer ljudi to osjećaju. To se osjeti. Sve traje 41 godinu pa tri dana bi trajalo, ne bi ni tri, da nije istina. Osjeti se istina i odmah su na početku ljudi povjerovali u ukazanja, jer se istina osjeti, a osjeti se i laž. Ljudi su osjetili da je to istina, da je Bog tu, Gospa je tu, zato su povjerovali i odazvali se - kazao nam je međugorski župnik fra Marinko Šakota.

Sestre Marija i Ivana Husar snimile su pjesmu 'Šlom Leh Mariam' koja se našla na albumu, kojega je prošle godine povodom 40. obljetnice Gospinih ukazanja izdao Informativni centar Mir Međugorje. Autor glazbe i stihova je Franjo Kraljević, aranžman je napravio Saša Miočić, a vokalni aranžman Marija i Ivana Husar.

Upravo ova pjesma poslužila je Mariji Jerkić, kao podloga u videu koji je pripremila, a kojim vas u serijalu Informativnog centra Mir Međugorje 'Fruits of Medjugorje' podsjeća na sva molitvena mjesta u Međugorju na kojima je tijekom ovih više od četiri desetljeća toliko ljudi iz cijelog svijeta pronašlo mir i obratilo se.

Prošle godine u Međugorju je bila i Marija Husar Rimac, koja je govorila o ovoj pjesmi.

- Moram priznati da je bilo i suza, ali radosnica. To je stvarno od radosti i milosti. Vrtim si filmove u glavi, što se sve izdogađalo svih ovih godina od kada ja dolazim ovdje i koliko je ovo mjesto meni posebno, i moj drugi dom. Koliko milosti smo primili svih ovih godina, i u srcu sam zahvalna za svih 40 godina Njezinog prisustva ovdje u Međugorju, i da imamo milost biti ovdje i što uslišava naše molitve. Srce mi je puno i ne mogu opisati koliko sam Bogu zahvalna što sam imala prilike ovih dana biti ovdje i slaviti mise, ići na Podbrdo, i svoje malo dijete, Niku, kao i prvog sina, odnijeti na Podbrdo i prikazati Gospi - kazala je tada Marija Husar Rimac.

Najčitaniji članci