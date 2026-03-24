Tisuće mrtvih i još više ranjenih na Bliskom istoku. U Iranu ubijena beba stara tri dana

Izrael i SAD su po drugi put u zadnjih osam mjeseci usred pregovora napali Iran. Za razliku od 12-dnevnog rata prošlog ljeta, ovaj sukob je ušao u novu dimenziju i uvukao večinu Bliskog istoka.

Kao odgovor na političko-vojnu dekapitaciju, uključujući ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija, šefa Revolucionarne garde i cijelu plejadu generala i savjetnika, Iran svaki dan osim Izraela bombardira i američke baze te veleposlanstva, a u zadnje vrijeme i energetske ciljeve, uključujući blokadu Hormuškog tjesnaca.

Do sada je u ratu stradalo više tisuća ljudi širom regije, s brojnim ozlijeđenima u različitim zemljama:

Iran: najmanje 1500 poginulih, 18.551 ozlijeđenih

Libanon: najmanje 1001 poginuli, 2583 ozlijeđenih

Irak: najmanje 61 poginuo, desetine ozlijeđenih

Izrael: najmanje 18 poginulih, 4697 ozlijeđenih

Američke oružane snage (SAD): najmanje 13 poginulih, 200 ozlijeđenih

Palestina: najmanje 4 poginula

Sirija: najmanje 4 poginula

Kuvajt: najmanje 6 poginulih, desetine ozlijeđenih

Bahrein: najmanje 2 poginula, desetine ozlijeđenih

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE): najmanje 8 poginulih, 160 ozlijeđenih

Oman: najmanje 3 poginula, 15 ozlijeđenih

Saudijska Arabija: najmanje 2 poginula, 20 ozlijeđenih

Jordan: najmanje 28 ozlijeđenih

Katar: najmanje 16 ozlijeđenih.

Nažalost, u ratu stradavaju i najranjiviji, a to su djeca. Broj djece poginule u Iranu od početka rata 28. veljače popeo se na 208, rekao je čelnik hitne službe u video izjavi za državnu televiziju IRIB.

Jafar Miadfar je naveo da je 168 te djece poginulo u američkim napadima na školu za djevojčice u gradu Minabu na početku rata. Među poginulom djecom bilo je trinaestero mlađe od pet godina, uključujući i novorođenče staro tri dana.