Tisuće mrtvih i još više ranjenih na Bliskom istoku. U Iranu ubijena beba stara tri dana
Izrael i SAD su po drugi put u zadnjih osam mjeseci usred pregovora napali Iran. Za razliku od 12-dnevnog rata prošlog ljeta, ovaj sukob je ušao u novu dimenziju i uvukao večinu Bliskog istoka.
Kao odgovor na političko-vojnu dekapitaciju, uključujući ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija, šefa Revolucionarne garde i cijelu plejadu generala i savjetnika, Iran svaki dan osim Izraela bombardira i američke baze te veleposlanstva, a u zadnje vrijeme i energetske ciljeve, uključujući blokadu Hormuškog tjesnaca.
Do sada je u ratu stradalo više tisuća ljudi širom regije, s brojnim ozlijeđenima u različitim zemljama:
Iran: najmanje 1500 poginulih, 18.551 ozlijeđenih
Libanon: najmanje 1001 poginuli, 2583 ozlijeđenih
Irak: najmanje 61 poginuo, desetine ozlijeđenih
Izrael: najmanje 18 poginulih, 4697 ozlijeđenih
Američke oružane snage (SAD): najmanje 13 poginulih, 200 ozlijeđenih
Palestina: najmanje 4 poginula
Sirija: najmanje 4 poginula
Kuvajt: najmanje 6 poginulih, desetine ozlijeđenih
Bahrein: najmanje 2 poginula, desetine ozlijeđenih
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE): najmanje 8 poginulih, 160 ozlijeđenih
Oman: najmanje 3 poginula, 15 ozlijeđenih
Saudijska Arabija: najmanje 2 poginula, 20 ozlijeđenih
Jordan: najmanje 28 ozlijeđenih
Katar: najmanje 16 ozlijeđenih.
Nažalost, u ratu stradavaju i najranjiviji, a to su djeca. Broj djece poginule u Iranu od početka rata 28. veljače popeo se na 208, rekao je čelnik hitne službe u video izjavi za državnu televiziju IRIB.
Jafar Miadfar je naveo da je 168 te djece poginulo u američkim napadima na školu za djevojčice u gradu Minabu na početku rata. Među poginulom djecom bilo je trinaestero mlađe od pet godina, uključujući i novorođenče staro tri dana.
