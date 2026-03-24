Prvo je rekao da je Turska novi Iran, a sada tvrdi: Europljani su nezahvalni i kukavice

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett oštro je kritizirao europsko vodstvo, rekavši da bi trebali biti zahvalni što „netko uklanja nuklearnu prijetnju“ koja dolazi iz Iran, u intervjuu za Euronews nakon što su čelnici EU pozvali na diplomatski angažman.

Bennett je rekao da Sjedinjene Američke Države i Izrael „obavljaju težak posao kao što smo navikli“ u borbi protiv onoga što je opisao kao fundamentalističku, radikalnu islamsku nuklearnu prijetnju.

„Da nismo djelovali, Europa bi bila pod strašnom balističkom, nuklearnom prijetnjom“, rekao je Euronewsu. „Mi vodimo vaš rat, očekujemo vašu podršku.“

Na pitanje o određenim zemljama, odbio je komentirati, ali je sugerirao da Izrael štiti „Madrid i Barcelonu“ napadajući Iran, aludirajući na Španjolsku. Španjolski premijer Pedro Sánchez bio je prvi europski čelnik koji je osudio američko-izraelski rat kao kršenje međunarodnog prava i nazvao napad nezakonitim.

Sánchez također vodi aktivnu političku kampanju pod sloganom „ne ratu“.

Bennett je španjolsku vladu opisao kao „jednostavno odvratnu, nevjerojatno razočaravajuću“.

Na summitu održanom prošlog tjedna u Bruxellesu, europski čelnici pozvali su na „deeskalaciju, maksimalnu uzdržanost, zaštitu civila i civilne infrastrukture te potpuno poštivanje međunarodnog prava od svih uključenih strana“, uključujući i Povelju UN-a.

Bennett se tome suprotstavio, tvrdeći da Izrael vodi „najpravedniji rat“ te da je vojna kampanja opravdana jer „ne možete dopustiti da neposredna prijetnja naraste toliko da je više ne možete kontrolirati.“

Pitanje o neposrednosti prijetnje izazvalo je sumnju.

Prošlog tjedna, Joe Kent, visokopozicionirani američki obavještajac kojeg je imenovao Donald Trump, dao je ostavku u znak prosvjeda protiv rata.

Tvrdio je da Iran „ne predstavlja neposrednu prijetnju“ SAD-u i da je administracija Trumpa bila pod utjecajem Izraela i njegove, kako je rekao, „moćne američke lobističke mreže“.

Bennett je Kenta nazvao „budalom, nevažnim... i završit će u smeću povijesti“ te je dodatno naglasio prijetnju koja dolazi iz Irana kao onu koja zahtijeva hitnu akciju.

„Ako dopustite da prijetnja raste i raste, u jednom trenutku postaje toliko velika da je više ne možete kontrolirati. Kao u slučaju Sjeverne Koreje, gdje svijet nije reagirao i sada nitko ne može ukloniti te nuklearne oružje. Kao Hitler“, rekao je.

Na pitanje o vremenskom okviru rata i njegovim ciljevima, Bennett je rekao da Izraelu treba vremena.

Njegove izjave su u kontrastu s Donald Trump, koji je u ponedjeljak rekao da će Iranu dati petodnevni ultimat, produžujući prethodni rok, kako bi održali razgovore i istražili mogućnost dogovora.

Bez dodatnog pojašnjenja, Trump je rekao da SAD vodi razgovore s visokim iranskim dužnosnikom, za kojeg se pretpostavlja da je predsjednik iranskog parlamenta, te da su pregovori u tijeku.

Teheran je na državnim medijima demantirao da se razgovori odvijaju.

Na pitanje radi li Izrael prema Trumpovom vremenskom okviru i hoće li prihvatiti dogovor pod istim uvjetima kao američki predsjednik, Bennett je odgovorio: „to ovisi. Naš je cilj potpuno razoriti nuklearni program i osigurati da nikada ne postignu nuklearno oružje. Isto vrijedi za balističke projektile i za razoružanje terorističkih posrednika. Moramo vidjeti kakav je dogovor“, rekao je Euronewsu.