Obavijesti

News

Komentari 1
POLITIČKO UPLITANJE

Tisuće na prosvjedu u Pragu: 'Ruke dalje od javnih medija'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tisuće na prosvjedu u Pragu: 'Ruke dalje od javnih medija'
2
Foto: Eva Korinkova

Dan uoči štrajka zaposlenika Češke televizije i radija građani su izašli na ulice zbog reforme kojom vlada želi ukinuti pristojbe i smanjiti financiranje javnih medija za 15 posto.

Tisuće su marširale u Pragu u nedjelju kako bi prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema kritičarima smanjuje sredstva za medije i otvara put političkom uplitanju.  Do prosvjeda dolazi jedan dan prije planiranog štrajka zaposlenika Češke televizije i Češkog radija zbog promjena u financiranju, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovom populističkom strankom ANO koja uključuje i desne i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan ukinuti pristojbe koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radio postaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe koje su naplaćuju kućanstvima i tvrtkama, rekavši da će umjesto toga financirati javne televizije iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu nezavisnost.

financiranje javnih medija Češka ukida RTV pristojbu, zaposlenici najavili štrajk
Češka ukida RTV pristojbu, zaposlenici najavili štrajk

Promjene znače smanjenje financiranja od 15%. "Mediji ne pripadaju politici", rekao je okupljenima na početku prosvjeda Mikulas ⁠Minar iz skupine Milijun trenutaka koja je organizirala prosvjed. 

Prosvjedna ruta je skraćena zbog toplotnog vala koji je pogodio Prag i područja diljem Europe. Novinska agencija CTK procijenila je da su sudjelovale tisuće ljudi, koje su marširale kroz četvrti na putu prema Češkoj televiziji i nosili transparente na kojima je pisalo "Ruke dalje od javnih medija".

Prema vladinim promjenama financiranje bi se trebalo vratiti na razinu iz 2008. do 2024. godine, prije nego što je prošla vlada inicirala rijetko povećanje pristojbi 2025. godine. To bi značilo smanjenje financiranja za 15 posto.

'DAT ĆEMO SVE OD SEBE' Češki premijer: Vjerojatno nećemo uspjeti ispuniti NATO-ov cilj izdvajanja za obranu
Češki premijer: Vjerojatno nećemo uspjeti ispuniti NATO-ov cilj izdvajanja za obranu

Čelnik Češke televizije rekao je ovaj tjedan da bi to moglo značiti prinudna otpuštanja oko 300 do 500 zaposlenika televizije.

Vlada je često ispoljavala nezadovoljstvo javnim i privatnim nezavisnim medijima koje vladajuće stranke vide kao pristrane, no tvrdi da promjenama ne ugrožava nezavisnost Češke televizije i Češkog radija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026