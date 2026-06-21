Tisuće na prosvjedu u Pragu: 'Ruke dalje od javnih medija'

Tisuće su marširale u Pragu u nedjelju kako bi prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema kritičarima smanjuje sredstva za medije i otvara put političkom uplitanju. Do prosvjeda dolazi jedan dan prije planiranog štrajka zaposlenika Češke televizije i Češkog radija zbog promjena u financiranju, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovom populističkom strankom ANO koja uključuje i desne i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan ukinuti pristojbe koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radio postaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe koje su naplaćuju kućanstvima i tvrtkama, rekavši da će umjesto toga financirati javne televizije iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu nezavisnost.

Promjene znače smanjenje financiranja od 15%. "Mediji ne pripadaju politici", rekao je okupljenima na početku prosvjeda Mikulas ⁠Minar iz skupine Milijun trenutaka koja je organizirala prosvjed.

Prosvjedna ruta je skraćena zbog toplotnog vala koji je pogodio Prag i područja diljem Europe. Novinska agencija CTK procijenila je da su sudjelovale tisuće ljudi, koje su marširale kroz četvrti na putu prema Češkoj televiziji i nosili transparente na kojima je pisalo "Ruke dalje od javnih medija".

Prema vladinim promjenama financiranje bi se trebalo vratiti na razinu iz 2008. do 2024. godine, prije nego što je prošla vlada inicirala rijetko povećanje pristojbi 2025. godine. To bi značilo smanjenje financiranja za 15 posto.

Čelnik Češke televizije rekao je ovaj tjedan da bi to moglo značiti prinudna otpuštanja oko 300 do 500 zaposlenika televizije.

Vlada je često ispoljavala nezadovoljstvo javnim i privatnim nezavisnim medijima koje vladajuće stranke vide kao pristrane, no tvrdi da promjenama ne ugrožava nezavisnost Češke televizije i Češkog radija.