Tisuće vjernika dočekuju Novu godinu u Međugorju uz molitvu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tisuće vjernika dočekuju Novu godinu u Međugorju uz molitvu
Međugorje: Započeo 36. međunarodni molitveni susret mladih "Mladifest" | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Hodočasnici iz Europe i SAD-a ušli su u 2026. bez zabave i vatrometa, u tišini, molitvi i misnom slavlju

Tisuće vjernika u organiziranim skupinama iz cijeloga svijeta posve drukčije od uobičajenih proslava dočekat će Novu 2026. godinu uz molitvu i bdijenje u svjetskim poznatom marijanskom hodočasničkom središtu Međugorju.  

Prema izvješćima lokalne Turističke zajednice, značajno je povećan broj posjetitelja u posljednjim danima 2025. godine. Među hodočasnicima su brojne skupine iz Hrvatske, BiH, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Poljske, Španjolske, Francuske, Irske, Njemačke i Austrije.

Većina njih boravi tri do pet dana usredotočena na molitveni program, sakramente i osobnu pobožnost, posebno kao priliku za zahvalu za proteklu godinu i pripremu za novi početak. 

Nova godina u Međugorju neće se obilježiti zabavnim događanjima, već u skladu s njegovim duhovnim poslanjem – u tišini, molitvi i zahvali.

Program danas počinje molitvom krunice, nakon čega slijedi sveta misa, te će se zatim ispred crkve svetog Jakova u središtu mjesta upriličiti Žive jaslice koje izvodi zajednica Cenacollo. Molitveno bdijenje počinje u 22 sata, a u 23:30 sati slijedi misno slavlje koje će uvesti vjernike u 2026. godinu.

Svete mise na više svjetskih jezika služit će se i sutra, prvoga dana 2026. godine u više jutarnjih i večernjih termina. 

Doček Nove godine uz molitvu i bdijenje potvrđuje Međugorje kao jedno od značajnijih svjetskih katoličkih središta, privlačeći vjernike iz Europe i Amerike u potrazi za mirom i obnovom. 

Fenomen Međugorja povezan je uz tvrdnje šestero vidjelaca da im se od 1981. godine ukazuje Gospa koju zbog poruka koje šalje nazivaju Kraljicom mira. Sveta stolica je za Međugorje prije sedam godina imenovala posebnog papinskog vizitatora. Tu funkciju sada obnaša talijanski nadbiskup Aldo Cavalli. 

Sukladno odluci 'Nihil obstat' (nema zapreke) iz 2024. godine Sveta Stolica je priznala brojne pozitivne duhovne plodove u Međugorju te je potaknula vjernike na hodočašća i javne pobožnosti u tom marijanskome središtu. Pritom Sveta Stolica nije dala sud o nadnaravnosti Gospinih ukazanja. 

