Tita Winkler (28) vodi obiteljsku farmu koza. Rodila se u Ljubljani. Tamo je i diplomirala filozofiju, ali je sreću pronašla u Istri na stanciji Kumparička
BRINE O 300 KOZA PLUS+
Tita (28) iz Istre: 'Koze su moj život i ne bih ga mijenjala'
Čitanje članka: 3 min
Kako je to živjeti s tristotinjak koza i jarića na ekološkoj farmi u Cukonima u Istri zna Tita Winkler (28) i njezina obitelj kojoj je svaki dan novi izazov. Na pomalo osamljenoj istarskoj stanciji Kumparička veselo blejanje odraslih i mladih koza i jarića najljepši je pjev koji Tita može čuti već od ranog jutra.
