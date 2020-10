Titov tajni imperij: Novi podcast razotkriva nepoznate detalje iz života jugoslavenskog maršala

Osam snimljenih epizoda zapravo su i posljednji medijski istup medijskoga i novinskoga velikana Denisa Kuljiša koji je, nažalost, preminuo u ljeto 2019. godine

<p>„Titov tajni imperij“ serijal je podcasta u produkciji izdavačke kuće<strong> Media Bar </strong>koji prate istoimenu iznimno opsežnu knjigu <strong>Denisa Kuljiša</strong> i <strong>Williama Klingera</strong> o jugoslavenskome maršalu. Osam snimljenih epizoda zapravo su i posljednji medijski istup medijskoga i novinskoga velikana <strong>Denisa Kuljiša</strong> koji je, nažalost, preminuo u ljeto 2019. godine. Kuljiševi sugovornici razotkrivaju poneke nepoznate detalje iz <strong>Titova</strong> života te na nov, drukčiji način interepretiraju neke od njegovih važnih životnih i političkih poteza. Filmski producent <strong>Ljubo Šikić</strong> govori o snimanju Titovih memoara, otkriva kako se jugoslavenski maršal odnosio prema svojim suradnicima te osobama iz mladosti, te kako je snimljen filmski hit „Bitka na Neretvi“. Profesor <strong>Mate Meštrović</strong> prisjeća se svoga susreta s Titom na Brijunima te što su jedan o drugome mislili Tito i njegov otac, veliki kipar <strong>Ivan Meštrović</strong>. Novinar <strong>Boris Rašeta</strong> razgovara s Kuljišem o Titu prije 2. svjetskoga rata, posebno je zanimljiv dio o tzv. Bombaškom procesu, a novinar <strong>Goran Milić</strong> o Titu kao lideru Pokreta Nesvrstanih, i suparništvu između Tita i <strong>Fidela Castra.</strong></p><p>Serijal „Titov tajni imperij“ zamišljen je iznimno ambiciozno, namjera je bila da se uz cijeli niz kompetentnih sugovornika osvijetle i dodatno komentiraju još mnogi nedovoljno poznati detalji iz života jugoslavenskoga maršala kako je to učinjeno i u knjizi. No smrt je Denisa Kuljiša u tome prekinula.</p><p>Tako više nijedan od autora knjige „Titov tajni imperij“ nije živ. William je Klinger naime u bizarnim okolnostima ubijen 2015. u New Yorku.</p><p>Kreativni je producent serijala <strong>Neven Kepeski</strong>, a tonski realizator <strong>Vedran Baotić</strong>.</p><p>Podcasti se mogu čuti na aplikaciji <strong><a href="https://soundcloud.com/search?q=MBpodcast">Soundcloud</a></strong> ako upišete riječ <strong><a href="https://soundcloud.com/search?q=MBpodcast">MBpodcast</a></strong>.</p>