Tjednima plovili morem i nisu imali pojma o korona virusu...

Nakon 25 dana na moru i s malo komunikacije s vanjskim svijetom, bračni par Elena Manighetti i Ryan Osborne, koji žive u Manchesteru, odlučili su se sredinom ožujka usidriti na jednom malom otoku.

No, kada su na obali uspjeli uhvatiti telefonski signal, otkrili su da je otok u potpunosti zatvoren i da svijetom vlada globalna pandemija i da oni ništa o tome ne znaju, piše New York Post.

- Mi smo čuli još u veljači da postoji neki virus u Kini i to je bilo to. Nismo imali pojma da se cijeli svijet zahvatio potpuno kaos - kazala je Elena.

Kada se pročulo za koronavirus par je bio na moru, a s obzirom na to da su imali ograničen pristup internetu i nisu mogli toliko komunicirati s prijateljima i obitelji i nisu imali pojma koliko je situacija postala ozbiljna.

Foto: Facebook

- Još smo svima rekli da ne želimo čuti loše vijesti što je bilo teško jer se radilo o prilično lošim vijestima - rekla je Elena. Njezina obitelj je iz Lombardije, najgore pogođene regije u Italiji. Uspjela je razgovarati i s ocem koji joj je rekao da je cijela njezina obitelj dobro, ali da su tjednima u strogoj izolaciji. I da su umrli mnogi koje su poznavali.

Trenutno su na sigurnom

- Prvo smo pokušali usidriti se na francuskom teritoriju na Karibima, ali kada smo stigli, otkrili smo da su sve granice zatvorene i da se otoci zatvaraju - kazao je njezin suprug Ryan.

Tada su pretpostavili da se radi o preventivnoj mjeri te da na otocima nisu htjeli riskirati da nekoliko turista zarazi lokalno stanovništvo.

Trenutno su Elena i Ryan na sigurnom u Bequiji u Saint Vincentu, gdje su koristili svoj GPS sustav kako bi dokazali da su u izolaciji . već gotovo mjesec dana, piše BBC.

No, sad ih brine ih koliko će dugo moći tamo ostati. Kažu kako to mjesto ne žele napustiti, ali cilj im je da se otisnu na more prije sezone uragana koji bi trebao početi početkom lipnja.