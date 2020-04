Pričale su s ocem u bolnici 30 sati na telefon, dok nije umro...

Mnogi su izgubili svoje najdraže zbog korona virusa, a Abby Adair Reinhard nije mogla biti u bolnici uz svog umirućeg oca, Don Adaira (76), piše CNN.

Medicinska sestra iz bolnice stavila je bolnički telefon uz uho umirućeg pacijenta, da bi Abby, njene sestre i brat mogli biti uz svog oca u posljednjim satima njegovog života.

Abby Adair Reinhard wasn't able to be at the hospital with her dying father.



A nurse offered to put the hospital telephone next to his ear, and Adair Reinhard and her three siblings were able to talk to their father — for over 30 hours, until his death. https://t.co/5h5Or3wxxm