'Tko baci prvu bombu, taj mora računati da je druga kod njega. Putin još nije stjeran u kut...'

Goran Bandov, stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, komentirao je za RTL situaciju u Ukrajini, nove Putinove prijetnje nuklearnim oružjem Europi...

Bandov je poručio da nuklearno oružje, unatoč Putinovim prijetnjama, još nije opcija.

- Sigurno u ovom momentu nuklearno naoružanje još nije opcija. On još nije stjeran u kut, ako ikad bude bio stjeran u kut onda ćemo moći ozbiljnije razgovarati. To bi značilo da nema apsolutno niti jednu opciju, da ga njegov narod stjera. U ovom momentu još nismo u toj fazi, on ima još cijeli niz opcija koje može koristiti u ovom ratu i nuklearno je samo faza zastrašivanja. Ona je ružna, strašna i opasna, ali je još daleko od pritiskanja bilo kakvog gumba - rekao je Bandov za RTL Danas i odmah nastavio:

- U tome sigurno svi gube, uključujući i Rusiju. Onaj tko baci prvu bombu, mora računati da je druga već kod njega i da će biti bačena na njega. To je jedna vrlo opasna eskalacija koja sumnjam da će se dogoditi. Nema u ovom momentu prikazivanja da bi to išlo u tom smjeru. Zapravo se radi o jednoj klasičnoj metodi zastrašivanja koja jest doktrina zastrašivanja, da plašite nekog na suprotnoj strani da ćete ga napasti. Današnji govor ne razlikuje se previše od dosadašnjih. Kada ga analizirate više-manje sve elemente ima prethodnih govora. Jedina razlika je pitanje mobilizacije - analizirao je stručnjak.

Komentirao je i 'djelomičnu mobilizaciju' koju je Putin najavio u jutrošnjem govoru:

- Ono što sigurno može stvoriti je osjećaj da je rat sada i u Rusiji. Da Rusi direktno sudjeluju u tom ratu. Dosad su značajno bili pošteđeni tog osjećaja i rat se za njih događao negdje jako daleko. Njihov život donekle je tekao redovnim putem, donekle su bili zaštićeni. S ovim momentom da možete u pet ujutro možete dobiti poziv, trebate biti spremni i sjesti u autobus i da idete na bojišnicu - kaže Bandov.

Dodao je i kako je mobilizacija bila logičnija u travnju, ali da ju je Putin namjerno izbjegavao.

- Sada dovesti nekoga iz bilo kojeg grada u Rusiji na bojišnicu bez ikakve pripreme neće biti tako jednostavno. To nije vojnik kakvog trebate na terenu - završava stručnjak i dodaje kako Zapad sigurno neće priznati najavljene referendume na okupiranim područjima.

