Srpski mediji: Rusi masovno bježe iz zemlje, u Beograd će ih za 15 dana stići preko 4.000

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu naredio hitnu mobilizaciju 300.000 pričuvnika. Također, Vijeće Ruske Federacije je na plenarnoj sjednici odobrilo zakon po kojem se neizvršavanje naredbe u ratu ili odbijanje sudjelovanja u vojnim djelovanjima kažnjava zatvorom od dvije do tri godine.

Ubrzo nakon toga počeo je veliki bijeg Rusa. Izravni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Erevan u Armeniji, oba odredišta koja Rusima omogućuju ulazak bez vize, rasprodani su u srijedu, prema podacima Aviasalesa.

Neke linije s međuslijetanjem, uključujući one od Moskve do Tbilisija, također nisu bile dostupne, dok su najjeftiniji letovi od ruskog glavnog grada do Dubaija koštali više od 300.000 rubalja (37.000 kuna) - što je višestruki iznos prosječne mjesečne plaće.

Blic pak javlja kako su avionske karte od Moskve prema Beogradu razgrabljene, a za let se plaćaju i cijene od 10.000 eura. Za četvrtak je najjeftiniji let oko 1000 dolara s tri presjedanja, a najskuplji 9042 s jednim presjedanjem.

- Ako je suditi po samo jednoj od kompanija koja nema nijedan slobodan let iz Moskve prema Beogradu do 9. listopada, to znači da će se u narednih 17 dana samo s jednim letom dnevno u srpsku prijestolnicu stići 4.000 Rusa - piše Blic.

