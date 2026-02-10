Politički analitičari smatraju da bi s teškom mukom HDZ, a i današnja oporba sastavili vladu da su parlamentarni izbori danas. Ja, premijer! Tko bi sastavio vladu da su sutra novi izbori?
Tko bi sastavio vladu da se sad bira? 'Milanovićeva koalicija bi udarila HDZ gdje je najranjiviji'
Odgovor na pitanje tko bi sastavio Vladu da su sada izbori, teži je nego ikad, slažu se politički analitičari s kojima je 24sata razgovarao pa čak i ako predsjednik Zoran Milanović odluči izaći sa svojom listom na iduće parlamentarne izbore. Redovni izbori su 2028., a predsjednički krajem 2029., na koje se Milanović ne može više kandidirati te, prema riječima naših sugovornika iz političkih krugova, postoji ozbiljna mogućnost da ide sa svojom listom u utrku za Markov trg.
