Tko će biti zamjena Fredu Matiću u EU Parlamentu?

Preminuo je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić. Ovaj dugogodišnji SDP-ovac preminuo je nakon kratke i teške bolesti. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske predvidio je kako će Matića zamijeniti prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

U ovom slučaju riječ je o gradonačelniku Pregrade Marku Vešligaju kojem smo kontaktirali.

- Ne bi sad o tome. Mislim da se treba dostojno od gospodina Matića oprostiti i nemam nikakvih komentara na to - rekao nem je Vešligaj. Iako on to nije htio ni potvrditi niti demantirati, postoji mogućnost da odbije mjesto u Europskom parlamentu, a u tom slučaju u Bruxelles ide Dalija Orešković.

Fred Matić rođen je 2. lipnja 1962. godine u Požegi. Osnovnu i srednju školu završio je u Vukovaru, a postao je nastavnik razredne nastave nakon dvogodišnjeg studija na Pedagoškom fakultetu u Osijeku.

Bio je dragovoljac Domovinskog rata i ratni vojni invalid. Aktivno je sudjelovao u obrani grada. Zarobljen je i odveden u srpski koncentracijski logor. Tamo je bio ukupno 9 mjeseci, a prošao je čak tri logora.

Nakon rata radio je u Kabinetu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga i prvi je šef Kabineta ministarstva hrvatskih branitelja. Tijekom svoje političke karijere bio je savjetnik potpredsjednice Vlade RH i ministrice hrvatskih branitelja, posebni savjetnik Predsjednika RH za branitelje, ministar branitelja, saborski zastupnik, a naposljetku i eurozastupnik.