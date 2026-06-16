Tko će popuniti upražnjena mjesta? Uskoro kreću razgovori za nove suce Ustavnog suda

U utorak, 23. lipnja, od 13 do 16 sati, Odbor će provesti razgovore s kandidatima Nevenom Aljinović, Brankom Genzić Horvat, Anom Horvat Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije, u srijedu 24. lipnja, Odbor će saslušati preostale kandidate, i to od 9,30 do 12,30 Mirka Klarića, Željka Matijašeca, Milu Mišetić Mikecin, Olivera Mittermayera i Željka Pajalića. Nakon jednosatne stanke, na pitanja članova Odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković.

Malenica je izvijestio i da je, nakon prošle sjednice, na kojoj je utvrđeno 16 pravovaljanih kandidatura, naknadno pristigla i kandidatura Marka Bonifačića koja je utvrđena nepravovaljanom, kao i ona Vladimira Šplajta ranije, tako da će članovi Odbora od ukupno pristiglih 18 razmatrati 16 kandidatura.

U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.

Sabor u nepotpunom sastavu, sa samo deset sudaca, radi od 12. travnja ove godine.