A GDJE JE TU PLENKI?

Tko će sve voditi svijet u post američkom dobu: Ovi dečki i cure pisat će neka nova pravila

Denis Romac
Čitanje članka: 7 min
Tko će sve voditi svijet u post američkom dobu: Ovi dečki i cure pisat će neka nova pravila

NOVI EXPRESS Upućena procjena stalnog suradnika Expressa o novoj eliti koja stasa na Trumpovim razvalinama i gdje je tu naša uzdanica Plenković

Admiral

Dok se američki predsjednik Donald Trump proglašava vrhovnim svjetskim vođom, koji na čelu svog fantomskog Odbora za mir svoju volju želi nametnuti cijelom svijetu, brutalno prijeteći svima koji mu se ne pokore, svijet - a osobito demokratski svijet - očito treba nove vođe. Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je prije četiri godine pokrenuo rat protiv Zapada, ali ga je tek Donald Trump - premda ga je trebao predvoditi - uspio uništiti. Zato svjedočimo jedinstvenom povijesnom trenutku: stari se poredak raspada, a novi stvara, što se u pravilu događa jednom u generaciji.

