Dok se američki predsjednik Donald Trump proglašava vrhovnim svjetskim vođom, koji na čelu svog fantomskog Odbora za mir svoju volju želi nametnuti cijelom svijetu, brutalno prijeteći svima koji mu se ne pokore, svijet - a osobito demokratski svijet - očito treba nove vođe. Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je prije četiri godine pokrenuo rat protiv Zapada, ali ga je tek Donald Trump - premda ga je trebao predvoditi - uspio uništiti. Zato svjedočimo jedinstvenom povijesnom trenutku: stari se poredak raspada, a novi stvara, što se u pravilu događa jednom u generaciji.

