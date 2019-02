Tko će zaštititi djecu? Hitno treba remont socijalne skrbi

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zadar Vesna Burčul komentirala je slučaj oca koji je s balkona na Pagu bacio četvero svoje djece. Rekla je da nikada ništa nije upućivalo na ovaj ishod da te u toj obitelji nasilje nikad nije bilo prijavljivano.

- Ovaj slučaj kako mene tako i djelatnike zaista je do kraja potresao i nije jednostavno sada reći nešto mudro i pametno što bi moglo možda zadovoljiti javnost u ovom trenutku - kazala je Burčul.

- Ono što ću vam reći jest da obitelj jest bila u tretmanu, još uvijek su korisnici nekih naših prava, vodili se različiti postupci, međutim, moram reći da nikada ništa nije upućivalo na mogući ovakav ishod niti je moguće uopće predvidjeti ovakve ishode koji su tako drastični, brutalni, radikalni i teški za nekog neutralnog promatrača, a kamoli kad ste nekako u žiži zbivanja - rekla je Burčul.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Nikad nasilje nije bilo prijavljivano. Majka je i danas bila ovdje i dala izjavu u tom smislu, ona opet negira ikada ikakvo nasilje i sumnjivo ponašanje koje bi uopće bilo slutnja ovako radikalnog i strašnog čina koji se dogodio - rekla je Burčul, dodajući da ni susjedi ni majka nikad nisu prijavljivali nasilje.

Na pitanje novinara je li Centar lani vršio nadzor zbog najstarije zajedničke kćeri odgovorila je niječno. Rekla je da je zadnji put nadzor vršen lani, ali nije u odnosu na najstariju kćer. Na pitanje je li bilo propusta u radu centra Burčul je odgovorila da “nema tog eksperta koji ovakvu situaciju može predvidjeti”, piše Večernji.+

- Sigurno djeca idu... najprije treba vidjeti ishod ovog liječenja.Tako da ćemo vidjeti, korak po korak, ali sigurno zaštita djece ide i to će se napraviti po pravilima struke - rekla je Burčul.

Foto: Privatna arhiva

Najnoviji stravični slučaj u kojem je Josip Rođak u Pagu rano ujutro bacio svoje četvero djece s visine oko 6 metara, šokiralo je i ministricu. Odjurila je na Pag, doslovno na rubu suza.

- Prestrašno. Ne znam detalje. Nadam se da će djeca biti dobro, iako prve informacije iz bolnice kažu da su djeca dosta ozlijeđena. Poslat ćemo hitan inspekcijski nadzor. Zgranuta sam, užasno mi je žao djece i uopće ne mogu vjerovati da se to maloj djeci može dogoditi.

Potom je hitno krenula na Pag. No ovaj slučaj zapravo je iznimka u ustaljenoj praksi ministrice Nade Murganić da na slučajeve iz svog resora reagira neprimjereno, ponekad čak i skandalozno. Zaradila je i nominaciju za “Šipak godine”, koji se dodjeljuje ljudima koji su se istaknuli izrazito lošom komunikacijom. Žestoko su je napali zbog čak dva kontroverzna prijedloga Obiteljskog zakona. A javnost ju je prozivala i nakon monstruoznog slučaja čedomorstva iz Pule gdje je Chiara Pašić ubila svog sina (3). Naime, dokazalo se da je Centar za socijalnu skrb u Puli napravio niz propusta. Nisu zaštitili trogodišnjaka, no za to nitko nije odgovarao. Iako premijer zdušno brani Murganić, od nje su odlazili čak i “njeni” ljudi. Lani u veljači državni tajnik njenog ministarstva, Marin Strmota, iznenada je dao ostavku jer su, kako je rekao, demografske mjere ministarstva Nade Murganić neozbiljne. U svakom slučaju vrijeme je da se nešto iz korijena promjeni u sustavu socijalne skrbi.