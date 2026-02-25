Tko je Abigail Spanberger? Bivša agentica CIA-e odgovorit će na Trumpovo 'stanje nacije'

Demokratska stranka odabrala je guvernericu Virginije Abigail Spanberger, bivšu operativku CIA-e i političku zvijezdu u usponu, da održi službeni odgovor na govor o stanju nacije predsjednika Donalda Trumpa. Njezin zadatak bit će ponuditi alternativnu viziju Americi samo nekoliko mjeseci nakon uvjerljive pobjede na izborima, u jednom od najzahtjevnijih i politički najriskantnijih formata u američkoj politici.

Spanberger (46) će se obratiti naciji nedugo nakon što Trump završi svoj prvi službeni govor o stanju nacije otkako se vratio u Bijelu kuću. Demokrati se klade da njezina usredotočenost na ekonomska pitanja, koja joj je donijela pobjedu u studenome, može odjeknuti diljem zemlje i postaviti temelje za nadolazeće izbore za Kongres.

Zvijezda u usponu

Foto: Jay Paul/REUTERS

Prije ulaska u politiku, Abigail Spanberger izgradila je karijeru u obavještajnoj zajednici i provedbi zakona, što je čini netipičnom figurom na političkoj sceni. Nakon studija, karijeru je započela kao savezna inspektorica u poštanskoj službi Sjedinjenih Država (U.S. Postal Inspection Service), gdje je istraživala slučajeve pranja novca i trgovine narkoticima. 2006. se pridružila CIA-i kao operativna časnica. Tijekom osam godina službe radila je na tajnim zadacima diljem svijeta, fokusirajući se na borbu protiv terorizma i sprječavanje širenja nuklearnog oružja. Upravo to iskustvo često ističe kao temelj svoje predanosti javnoj službi i nacionalnoj sigurnosti, predstavljajući se kao pragmatična liderica koja politiku stavlja u drugi plan. Sebe je jednom opisala kao "optimističnog pragmatista zvjezdanih očiju".

Politički put: Od rušenja utvrda do guvernerske fotelje

Njezin ulazak u politiku bio je jednako impresivan. Godine 2018., kao dio "plavog vala" demokrata, osvojila je mjesto u Zastupničkom domu Kongresa u sedmom okrugu Virginije, koji je desetljećima bio sigurno republikansko uporište. Tijekom tri mandata u Washingtonu profilirala se kao umjerena demokratkinja i članica takozvane "Blue Dog" koalicije, koja okuplja fiskalno konzervativne i centristički orijentirane članove stranke. Nije se ustručavala suprotstaviti vodstvu vlastite stranke, odbivši podržati Nancy Pelosi za predsjednicu Zastupničkog doma.

Vrhunac njezine dosadašnje karijere dogodio se u studenome prošle godine, kada je postala prva žena izabrana na dužnost guvernera u povijesti Virginije. Pobjeda s dvoznamenkastom razlikom u "ljubičastoj" saveznoj državi (državi s podjednakim brojem demokratskih i republikanskih birača) protumačena je kao potvrda da njezina poruka o smanjenju troškova života i ekonomskoj pristupačnosti ima snažan odjek kod birača.

Nezavidan zadatak u udarnom terminu

Foto: Jay Paul/REUTERS

Odgovor na govor o stanju nacije smatra se velikom čašću, ali i jednim od najnezahvalnijih zadataka u politici. Dok predsjednik ima sat i pol vremena da se obrati naciji iz svečane atmosfere Kongresa, okružen najvišim državnim dužnosnicima, osoba koja daje odgovor govori desetak minuta, najčešće sama pred kamerom u praznoj prostoriji.

Povijest je puna primjera političara kojima je ovaj nastup više naštetio nego koristio. Mnogi se sjećaju senatora Marca Rubija koji je 2013. godine usred govora nespretno posegnuo za bocom vode, ili senatorice Katie Britt čiji je dramatičan nastup iz vlastite kuhinje 2024. postao predmet sprdnje. Demokrati se nadaju da će Spanberger, poznata po smirenom i analitičkom pristupu, izbjeći takve zamke.

Kontrast Trumpu i poruka o "kaosu"

Demokratski čelnici, poput vođe manjine u Zastupničkom domu Hakeema Jeffriesa, ističu da Spanberger predstavlja "oštar kontrast Donaldu Trumpu" te da ona "utjelovljuje najbolje od Amerike kao majka, liderica zajednice i predana javna službenica".

Očekuje se da će se njezin govor fokusirati na teme koje su dominirale i njezinom guvernerskom kampanjom: rastući troškovi života, zaštita zdravstvene skrbi i kritika "kaosa" koji je, prema tvrdnjama demokrata, Trumpova administracija donijela. Izbor Colonial Williamsburga kao lokacije također je simboličan – to je mjesto gdje su začete ideje o američkoj neovisnosti, čime se želi poslati poruka o obrani demokratskih vrijednosti.

"Građani Virginije i Amerikanci diljem zemlje suočavaju se s rastućim troškovima, kaosom u svojim zajednicama i stvarnim strahom od onoga što svaki novi dan može donijeti", poručila je Spanberger u priopćenju. "Veselim se što ću iznijeti ono što ti Amerikanci očekuju i zaslužuju – vođe koji naporno rade kako bi im osigurali rezultate."

Uz nju, odgovor Demokratske stranke na španjolskom jeziku održat će senator iz Kalifornije Alex Padilla, čime stranka želi doprijeti do širokog spektra birača uoči ključnih izbora za Kongres.