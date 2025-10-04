Tko je Andrej Babiš? Bio je komunist, protjerao ruske špijune, zovu ga češki Trump

Stranka ANO milijardera Andreja Babiša vodi na češkim parlamentarnim izborima s 39,7 posto glasova, prema preliminarnim rezultatima. Glavna konkurencija mu je trenutačni premijer i veliki zagovaratelj euroatlantskih integracija i pomoći Ukrajini Petr Fiala i njegova koalicija desnog centra Spolu koju čine Građanska demokratska stranka, KDU-ČSL i TOP 09.

Babiš, etnički Slovak, slikovito je političko lice u Češkoj. Bio je premijer od 2017. do 2021. Prije toga bio je ministar financija i potpredsjednik vlade od 2014. do 2017. Babiš je osnivač i vođa političke stranke ANO, na toj poziciji nalazi se od 2012.

Foto: David W Cerny

Rođen u Bratislavi, Babiš se početkom 1990-ih preselio u Češku Republiku. Tijekom duge poslovne karijere postao je jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, s procijenjenim bogatstvom od oko 4,04 milijarde dolara prema Bloombergu u studenom 2020. godine. U veljači 2024. Forbes je njegovo bogatstvo procijenio na 3,5 milijardi dolara. Osnivač je i vlasnik holding kompanije Agrofert, jedne od najvećih tvrtki u Češkoj.

Tijekom svog premijerskog mandata, Babiš je imao političke saveznike poput predsjednika Miloša Zemana, Češke socijaldemokratske stranke i Komunističke partije. Njegova je vlada podigla dob za odlazak u mirovinu i smanjila mirovine, ali je istovremeno povećala porezne olakšice za djecu i plaće visokih političkih dužnosnika.

Tranzicija 90-ih

Rođen je u Bratislavi 2. rujna 1954. godine. Nakon završetka srednje škole u Ženevi, studirao je ekonomiju u Bratislavi, a kasnije se i sam bavio vanjskom trgovinom na raznim lokacijama, uključujući Maroko. Njegov misteriozan uspon među superbogate u Češkoj započeo je tijekom “divljih devedesetih” – razdoblja nakon sloma komunizma u Istočnoj Europi. Godine 1995. preuzeo je vlasništvo nad poljoprivredno-kemijskim holdingom Agrofert, kojim je prethodno upravljao kao direktor.

Foto: Radovan Stoklasa

Babiš iznosi različite verzije priče o tome kako je postao vlasnik Agroferta, no mnogi kritičari ih smatraju nejasnima, pa i nevjerojatnima. Danas Agrofert obuhvaća oko 250 tvrtki diljem svijeta, a Babiševo se bogatstvo trenutačno procjenjuje na oko 3,5 milijardi dolara (3 milijarde eura). Godine 2011. osnovao je pokret ANO, što je kratica za Akcija nezadovoljnih građana, a ujedno na češkom jeziku znači "da".

Češki Trump

Često se uspoređuje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, bivšim talijanskim premijerom Silvijem Berlusconijem ili mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kada nastupa u predizbornoj kampanji, Babiš redovito istupa protiv "sustava" i "korumpiranih političara", tvrdeći da je politička elita nesposobna, birokratizirana i neučinkovita, da zanemaruje građane, raspodjeljuje funkcije među svojima, laže, vara i rasipa novac.

Ističe da bi, kao uspješan poduzetnik, stvari vodio potpuno drukčije – upravljao bi državom kao poduzećem. Također obećava da će slušati građane, očistiti zemlju u njihovo ime i pomoći im da žive dobre i dostojanstvene živote.

Tajni agent

Sud u Slovačkoj utvrdio je da je Andrej Babiš nekoć radio kao agent čehoslovačke tajne službe StB, pod kodnim imenom "Bureš", iako Babiš to poriče, a cijela stvar bila je predmet brojnih sudskih sporova između njega i slovačke države.

Foto: David W Cerny

Kad god se pojavi takva kontroverza, Babiš obično izjavi da "nije učinio ništa protuzakonito" ili da ga "sustav" želi uništiti i osvetiti mu se. Za razliku od svog prijatelja, mađarskog premijera Viktora Orbana, Andrej Babiš ne smatra Europsku uniju neprijateljem. Iako nije glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, kad god se povede rasprava o vojnoj pomoći Ukrajini, Babiš često skreće temu, govoreći kako je on "diplomat, a ne vojnik.

Ruski agenti

Godine 2014. došlo je do dvije eksplozije skladišta streljiva u Vrběticama, općina Vlachovice, u okrugu Zlín u Češkoj Republici. Prva eksplozija dogodila se 16. listopada, a druga 3. prosinca. U prvoj eksploziji poginule su dvije osobe. Uklanjanje neeksplodiranog streljiva, koje je ostalo nakon eksplozija, završeno je 13. listopada 2020. godine. Prema informacijama Sigurnosno-obavještajne službe (BIS) i policije Češke Republike, u eksplozijama su sudjelovala dva agenta ruske vojne obavještajne službe GRU, iz jedinice 29155, a motiv je bio ometanje isporuke oružja Ukrajini. Kao posljedica toga, više od 80 ruskih diplomata i rezidentnih špijuna protjerano je iz Češke.